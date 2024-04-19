Воробьёв анонсировал открытие нового здания поликлиники в Лобне в начале 2025 года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Здание поликлиники №1, строительство которого продолжается в Лобне, начнёт принимать пациентов в I квартале будущего года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работ и поговорил с сотрудниками.
«В микрорайоне Букино в марте 2023-го мы начали строить новый объект, который будет обслуживать в два раза больше жителей, чем принимает сейчас городская поликлиника – более 60 тыс. жителей пяти микрорайонов округа. Задача – сдать здание к концу года. Рассчитываем, что после установки необходимого оборудования уже в феврале – марте 2025 года начнётся прием. Проект долгожданный и будет очень востребован», – сказал глава региона.Воробьёв отметил, что современная диагностика, грамотное лечение и профилактика – три слагаемых первичной медпомощи, которой ждут люди. Старые поликлиники всё это обеспечить в полной мере уже не могут.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас медучреждение работает в трёхэтажной постройке 1976 года и может принимать 335 пациентов в смену. После переезда мощность увеличится до 600.
Строящееся пятиэтажное здание в 10 раз больше старого – его площадь составит 12 тыс. кв. м. В нём будут работать поликлиника для взрослых, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, травматологический центр, отделения эндоскопической диагностики и медицинской реабилитации, профилактики и диспансеризации, а также два рентген-кабинета.
Также в новом здании разместят женскую консультацию с дневным стационаром и операционной. Кроме акушеров-гинекологов вести приём смогут маммолог и психолог. Откроются три кабинета УЗИ и кабинет КТГ.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Для жителей пяти микрорайонов Лобни – Катюшки, Букино, Москвич, Южный и Центральный – все медицинские услуги будут оказываться в одном месте.
«В новой поликлинике мы сможем аккумулировать в одном месте помощь для беременных. Часть второго этажа, 2 тыс. кв. метров, будет отдана женской консультации. Благодаря тому, что в новом здании заработает дневной стационар на 45 коек, мы сможем проводить малые операции по разным профилям. Пациенты будут проходить обследование, лечение или реабилитацию в течение дня и возвращаться домой», – поделилась главврач Лобненской больницы Виктория Тен.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сегодня готовность объекта – 63%. Идут отделка помещений, монтаж инженерных сетей и лифтов.
Для работы на новом месте поликлиника укомплектована кадрами на 85%. Всего требуется 99 врачей. 80 сотрудников перейдут из старого здания, ещё 19 привлекут из кадрового резерва. Также осталось подобрать 38 медсестёр и фельдшеров.
«Я работаю в поликлинике почти семь лет. И коллеги, и пациенты – все мы очень ждём новое здание. Там, например, будет большой травматологический центр с лифтом, чтобы сразу направлять пациентов на пятый этаж в реабилитационное отделение. Новые кабинеты – большие и просторные. Узнав о строительстве новой поликлиники, к нам переезжают и устраиваются специалисты из Москвы», – рассказала заведующая городской поликлиникой №1 Татьяна Токарева.
В начале строительства нового здания поликлиники, в мае 2023-го, на встрече с губернатором жители пожаловались, что в Лобне нет аппарата МРТ. Поэтому было решено на базе старого здания, которое находится рядом, на улице Заречной, создать центр лучевой диагностики. После ремонта там можно будет сделать КТ и МРТ, маммографию, флюорографию и рентген. Работы начнутся в следующем году.
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Лора Луганская