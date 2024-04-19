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Воробьёв анонсировал открытие нового здания поликлиники в Лобне в начале 2025 года

19 апреля 2024, 14:37
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Здание поликлиники №1, строительство которого продолжается в Лобне, начнёт принимать пациентов в I квартале будущего года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работ и поговорил с сотрудниками.
«В микрорайоне Букино в марте 2023-го мы начали строить новый объект, который будет обслуживать в два раза больше жителей, чем принимает сейчас городская поликлиника – более 60 тыс. жителей пяти микрорайонов округа. Задача – сдать здание к концу года. Рассчитываем, что после установки необходимого оборудования уже в феврале – марте 2025 года начнётся прием. Проект долгожданный и будет очень востребован», – сказал глава региона.
Воробьёв отметил, что современная диагностика, грамотное лечение и профилактика – три слагаемых первичной медпомощи, которой ждут люди. Старые поликлиники всё это обеспечить в полной мере уже не могут.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас медучреждение работает в трёхэтажной постройке 1976 года и может принимать 335 пациентов в смену. После переезда мощность увеличится до 600.

Строящееся пятиэтажное здание в 10 раз больше старого – его площадь составит 12 тыс. кв. м. В нём будут работать поликлиника для взрослых, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, травматологический центр, отделения эндоскопической диагностики и медицинской реабилитации, профилактики и диспансеризации, а также два рентген-кабинета.

Также в новом здании разместят женскую консультацию с дневным стационаром и операционной. Кроме акушеров-гинекологов вести приём смогут маммолог и психолог. Откроются три кабинета УЗИ и кабинет КТГ.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для жителей пяти микрорайонов Лобни – Катюшки, Букино, Москвич, Южный и Центральный – все медицинские услуги будут оказываться в одном месте.
«В новой поликлинике мы сможем аккумулировать в одном месте помощь для беременных. Часть второго этажа, 2 тыс. кв. метров, будет отдана женской консультации. Благодаря тому, что в новом здании заработает дневной стационар на 45 коек, мы сможем проводить малые операции по разным профилям. Пациенты будут проходить обследование, лечение или реабилитацию в течение дня и возвращаться домой», – поделилась главврач Лобненской больницы Виктория Тен.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сегодня готовность объекта – 63%. Идут отделка помещений, монтаж инженерных сетей и лифтов.

Для работы на новом месте поликлиника укомплектована кадрами на 85%. Всего требуется 99 врачей. 80 сотрудников перейдут из старого здания, ещё 19 привлекут из кадрового резерва. Также осталось подобрать 38 медсестёр и фельдшеров.
«Я работаю в поликлинике почти семь лет. И коллеги, и пациенты – все мы очень ждём новое здание. Там, например, будет большой травматологический центр с лифтом, чтобы сразу направлять пациентов на пятый этаж в реабилитационное отделение. Новые кабинеты – большие и просторные. Узнав о строительстве новой поликлиники, к нам переезжают и устраиваются специалисты из Москвы», – рассказала заведующая городской поликлиникой №1 Татьяна Токарева.

В начале строительства нового здания поликлиники, в мае 2023-го, на встрече с губернатором жители пожаловались, что в Лобне нет аппарата МРТ. Поэтому было решено на базе старого здания, которое находится рядом, на улице Заречной, создать центр лучевой диагностики. После ремонта там можно будет сделать КТ и МРТ, маммографию, флюорографию и рентген. Работы начнутся в следующем году.


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#здравоохранение
В Подмосковье запустили программу по реабилитации детей с аутизмом при помощи плавания
19 апреля 2024, 14:24

Фото: iStock/SbytovaMN

Программу по реабилитации детей с расстройством аутического спектра (РАС) запустил в Московской области благотворительный фонд олимпийского чемпиона, депутата регионального парламента Александра Легкова «Вместе — ЛЕГКО», сообщает пресс-служба фонда.
«Сейчас в проекте участвуют 16 детей с РАС из Сергиево-Посадского округа. Для них каждую неделю проводятся индивидуальные занятия с тренерами, имеющими опыт работы с детьми с особыми потребностями», — говорится в сообщении.
Александр Легков рассказал, что запустить проект в Сергиевом Посаде помогла Загорская ГРЭС. Занятия проводятся в бассейнах в Богородском и посёлке Реммаш.

«У нас пока есть два бассейна, нам выделили бесплатные часы. Загорская ГАЭС подключилась, чтобы оплачивать тренеров, потому что каждому ребенку нужен индивидуальный тренер. Скоро после капитального ремонта откроется бассейн в Пересвете, и я думаю, что мы сможем выделить бесплатные часы и там», — отметил Легков.
По его мнению, проект реабилитации через плавание надо запускать по всему Подмосковью. Кроме того, фонд «Вместе — ЛЕГКО» собирается запускать программы реабилитационных занятий танцами, настольным теннисом и прыжками на батуте.

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#плавание
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Жительница Подмосковья 10 лет ходила с внутриматочной спиралью и чуть не погибла
19 апреля 2024, 13:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

55-летнюю женщину с болями в животе госпитализировали в Люберецкую больницу, диагностика показала, что у пациентки развивается заражение крови из-за установленной более десяти лет назад внутриматочной спирали, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Такое длительное ношение инородного тела привело к развитию гнойных процессов и тазового сепсиса — осложнения, которое возникает в результате распространения инфекции в брюшной полости. Также у пациентки было обнаружено расширение чашечно-лоханочной системы правой почки, которое грозило ей развитием инфекции мочевыводящих путей и нарушением почечной функции», — говорится в сообщении.
Пациентке провели антибактериальную терапию, а затем удалили спираль и матку вместе с гнойными образованиями. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и выписана на амбулаторное лечение.

Врачи напоминают, что женщинам рекомендуется посещать гинеколога не реже раза в год, особенно контроль важен при наличии внутриматочной спирали. Отмечается также, что средний срок ношения такой спирали, как правило, не должен превышать пяти лет.

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В Подмосковье с начала года стали донорами около 30 тысяч человек
19 апреля 2024, 11:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 30 тысяч человек сдали донорскую кровь в Московской области с начала текущего года, причём более 6 тысяч из них впервые стали донорами, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В Подмосковье ежегодно растёт количество людей, готовых стать донорами. Так, в прошлом году кровь и её компоненты сдали более 55 тыс. человек. А с начала этого года донорами стали почти 30 тысяч человек, из которых свыше 6 тысяч сдали кровь впервые», — сказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
Он также напомнил, что после того, как произошёл теракт в «Крокус Сити Холле», люди массово откликнулись на призыв сдать кровь для пострадавших, благодаря чему в подмосковных больницах не был исчерпан её запас.

В Московской области сдать донорскую кровь можно в региональном Центре крови, его подразделениях в Орехово-Зуеве, Подольске, Воскресенске и Щёлкове, а также на выездных донорских акциях. Кроме того, пункты приёма крови есть в 22 окружных больницах.

Подробную информацию о сдаче крови можно узнать на портале «Доноры Подмосковья» и в координационном центре донорства крови по телефону: 7 (495) 305-77-00.

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#донорская кровь
#минздрав мо
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
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Сall-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял с начала года более 63 тыс. звонков
19 апреля 2024, 11:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 63,4 тыс. звонков приняли операторы call-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала текущего года, это примерно на 2,3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Специалисты call-центра рассказывают о системе родовспоможения в регионе, о том, какими возможностями обладают наши медицинские учреждения, о необходимых документах и многом другом», — рассказал глава регионального минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что из 64 тысяч звонков около 5,3 тыс. были сделаны из других регионов России.

Call-центр «стань мамой в Подмосковье» принимает звонки по номеру: 7-800-550-30-03 семь дней в неделю с восьми утра до восьми вечера. Звонок бесплатный.

Кроме того, полная информация о системе родовспоможения в регионе размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье».

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#здравоохранение
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Названы продукты, которые эффективно снижают уровень «плохого» холестерина в крови
Daily Mail: орехи, авокадо и лосось снижают уровень холестерина в организме
19 апреля 2024, 03:02

Фото: istock / Atstock Productions

Орехи, бобовые, лосось, авокадо и оливковое масло снижают уровень холестерина в организме. Об этом рассказали диетологи из США Эмили Кайл и Джулия Зумпано и австралийский специалист по правильному питанию Рани Полак в беседе с Daily Mail.
Как утверждают эксперты, обогащенные белком и клетчаткой продукты лучше всего снижают уровень холестерина. К ним относятся орехи, бобовые и семена. Стоит добавить в рацион миндаль, фундук, фисташки, фасоль, ячмень, коричневый рис, чечевицу, кунжут, семена тыквы и подсолнечника.

Польза этих продуктов заключается в насыщении организма полезными жирами, то есть липопротеинами высокой плотности (ЛПВП).

ЛПВП являются единственной фракцией холестерина, которые считается «хорошим». Полезными жирами насыщены лосось, скумбрия, авокадо и оливковое масло.

Специалисты отметили, что вышеназванные продукты нужно сочетать с овощами, богатыми клетчаткой — растительными пищевыми волокнами. Они связываются с жирами в кишечнике и помогают снизить всасывание холестерина, тем самым устраняя его излишки.

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#масло
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#специалисты
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Доктор Мясников помог потерявшей сознание в аэропорту Дубая туристке
18 апреля 2024, 22:23

Фото: Istockphoto / aksphoto

Доктор Александр Мясников помог россиянке, упавшей в обморок в аэропорту Дубая, сообщает телеграм-канал Mash.
74-летней женщине из России стало плохо от теплового удара. Туристы третий день не могут покинуть Объединённые Арабские Эмираты после сильнейшего ливня.
«Самолётов нет, очереди за билетами для переноса рейса – минимум на семь часов ожидания. Пассажиры авиакомпании Emirates жалуются, что им предложили лишь один ваучер на питание, которое к тому же почти закончилось, как и деньги у некоторых туристов. Им не хватает даже на воду. Сотрудников перевозчика или аэропорта на стойках нет. Рейс переносят каждый час», – информирует телеграм-канал.
На выложенном видео доктор Мясников оказывает лежащей на полу женщине первую помощь. Затем он следит за действиями подоспевших местных медиков, которые размещают пациентку на носилках.

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#врач
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Подмосковный педиатр Одинаева предупредила о смертельной опасности москитной сетки для ребёнка
18 апреля 2024, 20:31

Фото: Istockphoto / Artfoliophoto

Москитная сетка не спасёт ребенка от падения из окна, заявила главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева. По её словам, ежегодно с наступлением весны дети выпадают из окон, что нередко заканчивается их гибелью.
«Печальная статистика свидетельствует, что во всех этих случаях дети сами забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели. Открытое окно влечёт детей. Кто-то из них может наклониться, не удержаться, бросить игрушку и попытаться её схватить и упасть. Более взрослые дети хотят сделать опасное селфи, чтобы удивить сверстников, и теряют равновесие», – пояснила Одинаева, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Согласно статистике, чаще всего трагические случаи с выпадением детей из окон происходят в обычных, благополучных семьях.
«Наличие москитных сеток создаёт иллюзию закрытого окна. Опираясь на неё, дети тут же падают вместе с ней. Подавляющее большинство выпадений детей из окон происходит из-за недостатка контроля взрослых, которые забывают закрывать окна. Множество трагедий случается из-за отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановки мебели, дающей возможность детям самим забираться на подоконники», – подчеркнула главный педиатр Подмосковья.
Специалист призвала взрослых не оставлять детей без присмотра, так как от этого напрямую зависит жизнь и безопасность несовершеннолетних.

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#нисо одинаева
#педиатр
#минздрав мо
#безопасность
#окно
#дети
#родители
#подмосковье
#московская область
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Названа приемлемая норма газировки в день
Диетолог Кабанов рекомендовал не пить более стакана газировки в день
18 апреля 2024, 18:44

Фото: iStock/champpixs

Диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что в сутки можно употреблять не более стакана газированного напитка.
Он напомнил, что основная опасность газировки заключается в содержании в ней большого количества сахара.

«Чрезмерное употребление сахара — главная причина сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и атеросклероза. Сахар добавляют в очень многие продукты — соки, консервы, соусы. Мы кладем сахар в кофе и чай, добавляем при приготовлении пищи, едим сладкое. В результате уровень потребления сахара повышается многократно», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что кабачки положительно влияют на здоровье глаз.

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#здоровье
#продукты
#диетолог
#сахар
#напитки
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Раскрыта неожиданная польза кабачков
Биолог Лялина заявила о пользе кабачков для зрения
18 апреля 2024, 18:02

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что кабачки положительно влияют на здоровье глаз.
Она пояснила, что лютеин и зеаксантин в кожуре овоща способствуют замедлению возрастного снижения зрения.

Также кабачки благотворно влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

«Самыми вкусными и полезными считаются молодые кабачки. Употреблять их можно как сырыми, так и термически обработанными. Кабачки содержат большое количество воды и клетчатки, малокалорийны, считаются диетическим продуктом», — добавила в беседе с «Известиями» Лялина.

По её словам, овощ содержит витамины и минералы, включая витамины группы В, витамин С, РР, А, Е, железо, магний, калий и цинк, что способствует укреплению иммунитета.

Специалист рекомендовала употреблять кабачки в период их урожая каждый день по 400-500 г в день.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина заявляла о полезных свойствах черемши, отметив, что растение ценно для иммунитета и сосудов.

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#витамины
#овощи
#питание
#здоровье
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