Воробьёв: масштабное благоустройство парка в Лобне завершат летом

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Лобне закончат этим летом, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ и побеседовал с предпринимателями, которые собираются разместить в парке торговые и развлекательные объекты.
«В каждом городе есть места, особенно дорогие сердцу жителей, где прошло их детство, которые хранят тёплые воспоминания. Осенью мы посещали благоустроенный парк «Киово» и набережную реки одноимённого озера. Кроме того, мы уже сделали в Лобне красивый, современный парк «Река времени» и ещё два сквера. Перемен ждал и Центральный городской парк, построенный в 1969 году. Люди говорили, что хотят видеть в родном парке новые детские площадки и аттракционы, благоустроенные дорожки, ухоженную зелень и пруд. Выполнять это поручение мы начали в декабре прошлого года по президентскому проекту. Планируем завершить работы летом, чтобы ко Дню города, в начале сентября, жители могли выйти на прогулку в любимый обновлённый парк», – поделился планами Воробьёв.Парк был разбит более полувека назад и стал любимым местом досуга горожан, однако нуждался в обновлении. Перед разработкой концепции благоустройства был проведен опрос жителей. Все их пожелания будут учтены.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Масштабные работы на территории в 17 га стартовали в прошлом году. Они проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
«После реконструкции парка это будут 17 га очень современной, интересной и притягательной территории. Здесь появятся аттракционы, игровые площадки, ресторан, кафе и много другое. В Лобне до этого уже были благоустроены три парка. Этот – единственный, который ещё остался из прошлой жизни. Задача – завершить все работы 31 июля», – сказал директор дирекции парков Лобни Иван Перепёлко.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В парке обновят дорожки, установят красивую входную группу и функциональные зоны, обустроят территорию для культурно-массовых мероприятий. Там будут танцевальная площадка, площадь со сценой, павильон-кафе с трибуной и скейт-парк. А для самых юных посетителей создадут Панда-парк и детскую зону из природных материалов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В парке также появятся зоны отдыха, скамьи, урны, современное уличное освещение и система видеонаблюдения. Будет проведено озеленение, рядом с прудом оборудуют смотровую площадку.
Планируется снова запустить паровозик, который когда-то ходил по парку, сделать станции. К этой работе подключилась компания РЖД. Маршрут пройдёт по основным достопримечательностям парка. Для детей также разобьют автогородок с мини-заправками и дорожками.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская