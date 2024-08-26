Резиденты подмосковных ОЭЗ инвестировали в свои проекты 200 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Суммарный объём инвестиций, вложенных резидентами особых экономических зон Подмосковья, достиг примерно 200 млрд рублей.
Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что в подмосковных ОЭЗ создано свыше 13 тыс. рабочих мест, а после запуска всех проектов действующих резидентов на полную мощность планируют, что их будет не менее 18 тыс.
В Московской области работают пять площадок с особым экономическим режимом. Это ОЭЗ «Дубна», «Исток» (Фрязино), «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха» (Домодедово). Для резидентов ОЭЗ действует специальный режим, обеспечивающий налоговые льготы.
Подобрать объект под инвестпроект на территории ОЭЗ можно на инвестиционной карте Московской области.
Сейчас на карте в ОЭЗ Подмосковья доступно 90 земельных участков.
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«Сегодня резидентами пяти работающих в Московской области особых экономических зон являются 213 компаний. Общий объём заявленных инвестиций всех резидентов в реализацию проектов составляет 210 млрд рублей. Фактический объем инвестиций, которые уже были осуществлены резидентами ОЭЗ, превышает 196 млрд рублей», – рассказала Зиновьева.
Она добавила, что в подмосковных ОЭЗ создано свыше 13 тыс. рабочих мест, а после запуска всех проектов действующих резидентов на полную мощность планируют, что их будет не менее 18 тыс.
В Московской области работают пять площадок с особым экономическим режимом. Это ОЭЗ «Дубна», «Исток» (Фрязино), «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха» (Домодедово). Для резидентов ОЭЗ действует специальный режим, обеспечивающий налоговые льготы.
Подобрать объект под инвестпроект на территории ОЭЗ можно на инвестиционной карте Московской области.
Сейчас на карте в ОЭЗ Подмосковья доступно 90 земельных участков.
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Лора Луганская