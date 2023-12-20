Предприятие из Орехово-Зуева начало производить безглютеновые кондитерские смеси

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Подмосковное предприятие «Топ Продукт» начало производить безглютеновую линейку сухих кондитерских смесей. Создание новой линейки расширит доступ к кондитерским продуктам для всех, вне зависимости от диетических ограничений, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Эти продукты дают альтернативу людям, страдающим целиакией, а также тем, кто ведёт здоровый образ жизни и предпочитает продукты без глютена.
«Топ Продукт», расположенный в городском округе Орехово-Зуево, начал работу в 2007 году. Компания производит пряности, приправы и разнообразные кондитерские изделия.
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«Объём производства кондитерских изделий в Подмосковье составляет 477 тыс тонн в год. Это 14% от общего объёма производства в России. Хотя с полок торговых сетей ушло много продукции зарубежных производителей, спрос потребителя удовлетворён, никакого ажиотажа не наблюдается», – сказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.Он назвал импортозамещение одним из приоритетных направлений развития, в том числе и для кондитерской отрасли.
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Лора Луганская