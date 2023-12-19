В Московской области начнет работать новый онлайн-сервис для бизнеса

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Новый онлайн-сервис для бизнеса «100% Подмосковье» запускают в регионе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Новый сервис будет работать для помощи и поддержки производителей оригинальных подмосковных товаров и услуг.
Стоит отметить, что данная услуга будет доступна для самозанятых, ИП и юридических лиц Московской области. Кроме этого, бизнес должен быть зарегистрирован и поставлен на учет в качестве налогоплательщика , а информация о товаре/услуге должна быть размещена на электронных торговых площадках.
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«На малый бизнес приходится больша́я часть экономики Подмосковья. У нас около 430 тыс. субъектов МСП, и нам важен успех каждого проекта, каждой компании. <…> Мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг - «100% Подмосковье». Она разработана по поручению Президента и дает нашим брендам возможность бесплатно участвовать в выставках, получать льготную ставку в региональном Фонде микрофинансирования (скидка 0,5%) и дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий. Мы берем на себя оплату услуг центра «Мой бизнес» <…> Получить новую меру поддержки можно через региональный Инвестпортал, где также появится онлайн-витрина с продукцией наших производителей», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Мира Полтева