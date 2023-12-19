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В Московской области начнет работать новый онлайн-сервис для бизнеса

19 декабря 2023, 11:01
Фото: istockphoto / Kenstocker

Фото: istockphoto / Kenstocker

Новый онлайн-сервис для бизнеса «100% Подмосковье» запускают в регионе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Новый сервис будет работать для помощи и поддержки производителей оригинальных подмосковных товаров и услуг.

«На малый бизнес приходится больша́я часть экономики Подмосковья. У нас около 430 тыс. субъектов МСП, и нам важен успех каждого проекта, каждой компании. <…> Мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг - «100% Подмосковье». Она разработана по поручению Президента и дает нашим брендам возможность бесплатно участвовать в выставках, получать льготную ставку в региональном Фонде микрофинансирования (скидка 0,5%) и дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий. Мы берем на себя оплату услуг центра «Мой бизнес» <…> Получить новую меру поддержки можно через региональный Инвестпортал, где также появится онлайн-витрина с продукцией наших производителей», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.


Стоит отметить, что данная услуга будет доступна для самозанятых, ИП и юридических лиц Московской области. Кроме этого, бизнес должен быть зарегистрирован и поставлен на учет в качестве налогоплательщика , а информация о товаре/услуге должна быть размещена на электронных торговых площадках.

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Две подмосковные площадки - лидеры рейтинга ОЭЗ России
19 декабря 2023, 08:59

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Две подмосковные площадки вошли в число лидеров рейтинга ОЭЗ России. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Подмосковные особые экономические зоны «Дубна» и «Ступино Квадрат»стали одними из лидеров VII Национального рейтинга особых экономических зон-2023 в номинациях «ОЭЗ технико-внедренческого типа» и «S5 «Инвестиционная активность резидентов ОЭЗ».

«ОЭЗ – эффективный инвестиционныйинструмент, который привлекает инвестиции, обеспечивает развитие технологий и промышленности, а также позволяет создавать новые рабочие места. Две подмосковные площадки абсолютно заслуженно стали лидерами рейтинга АКИТ. <…> Так, резиденты ОЭЗ «Дубна» перечислили в бюджеты всех уровней 14,6 млрд рублей, «Ступино Квадрат»—1 млрд рублей. В дальнейшем эти суммы будут стремительно расти», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что всего на территории Московской области расположено пять таких особых экономических зон.

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Siemens после ухода с российского рынка лишился €600 млн
Siemens лишился €600 млн после разрыва с РЖД и отказа от «Сапсанов» — RTVI
19 декабря 2023, 05:38

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Немецкий концерн Siemens после ухода из России в 2022 году потерял €600 млн. Об этом пишет RTVI со ссылкой на отчёт компании за 2023 год.
Отмечается, что значительные потери понесло подразделение Siemens Mobility, специализирующееся на производстве железнодорожной техники. Весной 2022 года на фоне украинского конфликта компания прекратила поставки в РФ скоростных поездов «Сапсан».

При этом по итогам 2023 финансового года чистая прибыль Siemens выросла на 23% и составила €4,4 млрд после падения на 40% в предыдущем году.

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Министр финансов Украины: Айфоны и иномарки мешают экономике страны
ТАСС: Глава Минфина Украины Марченко назвал препятствия для военной экономики
19 декабря 2023, 04:16

Покупка айфонов и иномарок мешает Киеву перестроить экономику Украины на военные рельсы. Так считает министр финансов страны Сергей Марченко, слова которого приводит ТАСС
«К сожалению, пока мы живем в достаточно специфической реальности, когда у нас все хорошо, есть стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность потребует коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы», — отметил министр.

По словам Марченко, потребление в основном состоит из импортных товаров и услуг, что определяет экономический потенциал страны — а значит, необходимо снизить его в несколько раз. Если не прекратить покупать дорогие телефоны и автомобили, экономика «очень быстро» сделает болезненные выводы, сказал глава украинского Минфина.

В том случае, если Запад не сможет в будущем оказывать помощь Киеву, украинские власти могут пойти на повышение налогов, а также обесценивание гривны. Рассматривается вариант запуска печатного станка и массовой эмиссии гривны для повышения поступлений денег в бюджет. Но все эти решения влекут за собой негативные последствия, говорит Марченко.

В прошлом году Национальный банк Украины выпустил около 400 млрд гривен (10,9 млрд долларов) через покупку гособлигаций. Это помогло Украине продержаться до момента получения средств от Запада.

Плюсы такого варианта нивелировал стремительный рост инфляции. Министерство финансов продолжает настаивать на девальвации гривны Национальным банком Украины. Это позволит увеличить налоговые поступления за счёт повышения таможенных сборов.

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#экономика
#украина
#иномарка
#телефоны
#минфин
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В 2024 году зарплаты некоторых россиян вырастут из-за индексации
«Ведомости»: В 2024 году за счёт индексации в компаниях РФ увеличат зарплаты
19 декабря 2023, 00:34

Фото: iStock/Vershinin

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что в 2024 году рост реальных доходов населения должен составить 8%. При этом некоторые компании считают, что за счёт индексации зарплаты сотрудников могут увеличиться в среднем на 9,3%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании RosExpert.
«Представители бизнеса называют еще более высокий процент индексации зарплат сотрудников в своих компаниях, чем общий уровень повышения зарплат в России», — говорится в публикации.

Так, опрос 239 крупных компаний в РФ показал, что в среднем работодатели в 2023 году индексировали зарплаты сотрудников на 9,3%.

Отмечается, что индексация зарплат чаще всего касалась работников ритейла и HoReCa, доходы которых увеличились до 78%.

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ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен
ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен до 28 июня
18 декабря 2023, 23:59

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Евросоюз (ЕС) до 28 июня 2024 года освободил проект «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Официальный журнал ЕС».
«Механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, имеющие важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения. Решение продлевает действие исключения, предусмотренного в отношении расположенного в РФ проекта «Сахалин-2», до 28 июня 2024 года»», – говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии.

ЕС в октябре 2022 года вывел поставку нефти с «Сахалина-2» в Японию из-под санкций в рамках восьмого санкционного пакета. Исключение действовало с 5 декабря 2022 года до 5 июня 2023 года, но потом его продлили до 31 марта 2024 года. Кроме того, США тоже исключили из санкций поставку нефти с российского проекта в Японию.

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#япония
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Путин продлил запрет на покупку акций нерезидентов без разрешения ЦБ
18 декабря 2023, 23:51

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин продлил запрет на совершение операций резидентов с акциями иностранных юридических лиц без разрешения Центробанка (ЦБ) до конца 2024 года. Соответствующий указ опубликован на российском портале правовой информации.
Президент в марте 2022 года запретил бизнесу и россиянам оплачивать вклады, доли и паи в имуществе иностранного юрлица без разрешения ЦБ. Кроме того, под запрет попали взносы резидентам нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.

Согласно новому указу, такой запрет продлится до 31 декабря 2024 года.

«Внести в Указ президента РФ от 18 марта 2022 года N 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ в сфере валютного регулирования» изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова «до 31 декабря 2023 г.» словами "до 31 декабря 2024 г.», — говорится в документе.

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#цб
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В ФАС раскрыли, когда ждать снижения цен на яйца
ФАС: снижение цен на яйца произойдёт в течение месяца – полтора
18 декабря 2023, 21:51

Фото: iStock/jchizhe

Глава ФАС РФ Максим Шаскольский дал прогноз на снижение цен производителей на куриные яйца.
По его словам, стоимость должна понизиться в течение ближайшего месяца. Однако, возможно, и максимальное затягивание до полутора месяцев.

Ранее сообщалось, что Турция, Иран, Белоруссия и Азербайджан уже согласились поставить в Россию куриные яйца. А с 1 января по 30 июня 2024 года совет Евразийской экономической комиссии планирует обнулить пошлины на ввоз продукции из других стран. Эта временная мера позволит удержать рост цен на куриные яйца и избежать дефицита этого продукта в стране.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскрыл, кто несёт ответственность за стоимость яиц. Читайте в материале «Радио 1».

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#торговля
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Суд разрешил «Балтике» использование пивного бренда Carlsberg
18 декабря 2023, 19:54

Фото: istockphoto/industryview

Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск пивоваренной компании «Балтика» к датскому концерну Carlsberg Breweries. Он признал недействительным отказ в одностороннем порядке от лицензионных договоров об использовании российской компанией нескольких глобальных пивных брендов ответчика.
Информация о соответствующем решении суда опубликована на портале «Электронное правосудие». Иск «Балтика» подала после того, как руководство Carlsberg заявило о расторжении в одностороннем порядке рамочных договоров и лицензионных соглашений об использовании пивных брендов.

В рамках иска суд принял обеспечительные меры и запретил Роспатенту регистрировать прекращение прав «Балтики» на четыре товарных знака, а именно Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley s Garage, Holste, по заявлению соответствующих лицензиаров/ лицензиатов, если таковые последуют.

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#компании
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Центробанк: Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с марта 2022 года
18 декабря 2023, 19:36

Фото: istockphoto/Galeanu Mihai

Инфляционные ожидания жителей России на год вперёд выросли в декабре до 14,2% по сравнению с ноябрём, когда эта цифра составляла 12,2%. Это максимальный показатель с марта 2022 года.
Эти цифры были получены в результате исследования, проведённого Фондом Общественное Мнение (инФОМ) по заказу Банка России. В марте прошлого года показатель инфляционных ожиданий россиян составлял 18,3%, что стало наивысшим уровнем с декабря 2010 года.

Одновременно наблюдаемая населением страны инфляция ускорила рост — с 15,1% месяцем ранее до 17% в текущем месяце, тем самым достигнув максимума с ноября прошлого года. Согласно официальному прогнозу Центробанка, с учётом проводимых мероприятий кредитно-денежной политики, годовая инфляция в нынешнем году составит 7-7,5% и опустится до 4-4,5% в 2024 году.

Инфляционные ожидания — один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по изменению ключевой ставки.

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