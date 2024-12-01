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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

Владимир Президент России Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете государства на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что доходы федерального бюджета на следующий год составят 40,296 триллиона рублей, 41,84 триллиона рублей в 2026 году и 43,154 триллиона рублей в 2027 году.

Расходы бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 41,469 триллиона рублей, в 2026 году – 44,022 триллиона рублей, в 2027 году – 45,915 триллиона рублей. Согласно прогнозам, дефицит достигнет 1,173 триллиона рублей в следующем году.



Ранее президента России подписал закон об ответственности за массовые утечки персональных данных.

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Депутат Матвеев: мигранты искусственно стимулируют спрос на валюту и рост курса доллара
30 ноября 2024, 22:53

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в своем Телеграм-канале заявил, что мигранты выводят заработаные в РФ деньги к себе на родину, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса доллара.
Михаил Матвеев обеспокоен масштабами вывода денежных средств из российской экономики, которые связаны с отчислением средств мигрантов в страны их происхождения. Данные суммы серьёзно влияют на валютный рынок и ослабляют валюту России.

«Миллионы мигрантов, работающих в России, ежегодно пересылают заработанные средства на родину. Точные данные по этим переводам скрыты уже несколько лет, но доступная информация свидетельствует о том, что речь идет о десятках миллиардов долларов», — обратил внимание депутат.

По информации Михаила Матвеева, в прошлом году объём переводов из РФ в Таджикистан составил 5,7 миллиарда долларов, что равно почти половине ВВП этой страны. В Киргизию из России отправили сумма, которая составляет около трети ее ВВП. Армению (более $3 млрд) и Казахстан.

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Президент РФ поднял социальную пенсию на 14%
30 ноября 2024, 20:48

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Из-за этого размер выплат увеличится до 15 456 рублей.
«С 1 апреля социальная пенсия в России будет проиндексирована на 14,75% и составит 15 456 рублей», — говорилось в указе президента Российской Федерации.

Ещё утвердили бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025—2027 годы. В 2026 году предусмотрена индексация на 4,5%, а в 2027-м — на 4%.

Страховые пенсии с 1 января следующего года станут больше на 7,3%. Средний размер страховой пенсии по старости к концу текущего года будет составлять 22 376 рублей, а к концу следующего 2025 года — 24 059 рублей.

Ранее доцент кафедры международных экономических отношений Президентской академии Татьяна Подольская сказала, что гражданам России для комфортного проживания в старости нужна пенсия от 35,8 до 50 тысяч рублей в месяц.

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РФ снимает запрет на экспорт бензина для отечественных производителей
30 ноября 2024, 17:55

Фото: iStock/ e-crow

Своим постановлением российское правительство сняло запрет на экспорт бензина для отечественных производителей нефтепродуктов. Введенный до конца 2024 года запрет для других поставщиков продлен до конца января 2025 года, передало агентство «Интерфакс».
«Соответствующее постановление правительства РФ подписано», — сообщило российское правительство.

Меры были предприняты с целью обеспечения устойчивости внутреннего рынка топлива, поддержки нефтеперерабатывающей промышленности и борьбы с нелегальным вывозом бензина за границу.

Временный запрет на экспорт всех видов бензина из Российской Федерации действовал в периоде с 1 сентября по 31 декабря текущего года. Исключение — поставки в государства ЕАЭС с межправительственными соглашениями. Уточнялось, что поставки были предназначены только для производителей, переработавших более 1 миллиона тонн нефти в 2022 году.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что бензин в РФ начнёт дорожать быстрее после Нового года.

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SCMP: компании из Китая испытывают затруднения из-за курса рубля
30 ноября 2024, 15:40

Фото: iStock/ Daniel Megias

Китайские компании испытывают трудности из-за резкого падения курса рубля, сообщила South China Morning Post.
Из-за резкого обесценивания российского рубля и растущих ожиданий девальвации большая часть китайских экспортеров приостановили продажи на российских платформах электронной коммерции.

«Продолжающееся снижение курса рубля несет серьезные убытки китайским экспортерам», — обратил внимание основатель бизнес-платформы Waimaojia Энди Го.

Нынешний курс рубля способствует повышению цен для россиян и снижает привлекательность китайских товаров, из-за чего уменьшается объём заказов, подчеркнул Энди Го.

Ранее экономист и директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что гражданам Российской Федерации пора привыкать к ослабленному курсу рубля, в 2025 году он вряд ли сильно изменится.

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#рубль
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Норвегия заработала более $115 млрд на вытеснении из Евросоюза газа из России
30 ноября 2024, 12:14

Фото: iStock/ Fotonen

Норвегия заработала 115 миллиардов долларов, вытеснив российский газ из Евросоюза, проинформировало агентство РИА Новости со ссылкой на посла в Осло Николая Корчунова.
По информации Николая Корчунова, власти Норвегии приняли решение присоединиться к большинству пакетов антироссийских санкций. Дипломат обратил внимание, что это имело неоднозначные последствия для экономики Норвегии.

«С одной стороны, норвежцы солидно заработали на вытеснении российского газа в Европе, обеспечив себе из-за высоких цен более 115 млрд долларов сверхдоходов. С другой стороны, Осло пошел на демонтаж двусторонних торгово-экономических отношений», — уточнил Николай Корчунов.

Ранее Российская Федерация и Норвегия согласовали правила и условия пользования рыбными ресурсами в Норвежском и Баренцевом морях. После 2022 года рыболовство — одна из немногих отраслей, где страны Североатлантического альянса (НАТО) могут заключать соглашения с Россией.

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#евросоюз
#ес
#санкции
#россия
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«Аэрофлот» впервые в России будет использовать самолёты в «мокром» лизинге
30 ноября 2024, 11:36

Фото: istockphoto/umenie

«Аэрофлот» официально сообщил о первой в России сделке «мокрого» лизинга самолётов. Авиакомпания возьмёт в аренду три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажами у авиакомпании iFly.
Об этом сообщили в телеграм-канале Росавиации. С учётом арендованных бортов число самолётов А330 в авиапарке «Аэрофлота» достигнет 15. На первом этапе авиаперевозки на этих самолётах будут выполняться между Москвой и Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Хабаровском и Южно-Сахалинском.

По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, такой формат аренды способствует быстрому расширению авиапарка, особенно в периоды повышенного спроса или при запуске новых направлений.

Справка: «мокрый» лизинг (англ. wet leasing) — это вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется производить ремонт и техническое обслуживание оборудования за свой счёт.

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#аэрофлот
#самолёты
#аренда
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На Украине вступил в силу закон о повышении налогов
30 ноября 2024, 01:35

Фото: istockphoto/ Pannipa Tansout

Военное сбор в Украине был увеличен с 1,5% до 5%, а банковский подоходный налог – до 50%, что привело к снижению доходов украинцев и закрытию предприятий, сообщает РИА Новости.
Закон о повышении налогов вступает в силу 30 ноября. Как заявил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко, принимаются меры по пополнению источников финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Закон о повышении налогов на Украине для всех категорий граждан, кроме военных, был принят в первой половине октября. Теперь все физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, должны будут оплачивать «военный сбор» в государственную казну по повышенной ставке.

Министр финансов Марченко ранее утверждал, что за счет этой «необходимой и вынужденной» меры можно будет покрыть увеличение дефицита бюджета страны.

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#налоги
#минфин
#украина
#всу
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Подмосковному хозяйству предоставили землю под овцеводческую ферму
29 ноября 2024, 22:11

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фермерскому хозяйству «Зерно и Мясо» предоставят в аренду без торгов два земельных участков общей площадью более 34,5 га под строительство фермы для разведения овец. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Правительство Подмосковья заключило соглашение с главой хозяйства. Участки расположены в городском округе Ступино. Объём инвестиций превысит 58 млн рублей. На территории фермы планируется построить овчарню, хранилище сена и соломы, складские помещения, обустроить силосные ямы. На начальном этапе планируется приобрести 110 голов мелкого рогатого скота», – говорится в сообщении.
Завершить реализацию инвестпроекта рассчитывают в сентябре 2027 года. Ввод овцеводческой фермы в эксплуатацию позволит создать 30 рабочих мест.

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#московская область
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Центробанк: Падение цен на нефть может создать сложности для экономики России
29 ноября 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Diy13

Текущие уровни цен на нефть не вызывают никаких рисков для финансовой стабильности России. Однако если цена упадёт ниже 60 долларов за баррель, как заложено в бюджет, это может создать определённые трудности для экономики страны и финансового рынка.
Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. Неблагоприятные изменения, связанные со значительным падением нефтяных цен, возможны из-за того, доля нефтяных доходов в экспорте достаточно высока. Пока ситуация, с учётом существующей цены, стабильна, отметили специалисты регулятора.

Что касается цен на другие традиционные товары российского экспорта, например, природный газ, уголь, металлы, удобрения, но они находятся на своём приемлемом уровне, хотя и снизились относительно показателей 2021 - 2023 годов.

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