Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете государства на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что доходы федерального бюджета на следующий год составят 40,296 триллиона рублей, 41,84 триллиона рублей в 2026 году и 43,154 триллиона рублей в 2027 году.
Расходы бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 41,469 триллиона рублей, в 2026 году – 44,022 триллиона рублей, в 2027 году – 45,915 триллиона рублей. Согласно прогнозам, дефицит достигнет 1,173 триллиона рублей в следующем году.
Ранее президента России подписал закон об ответственности за массовые утечки персональных данных.
Читайте также:
Путин подписал закон об ответственности за массовые утечки персональных данных
Президент РФ включил Малышеву и Сметанюка в состав Общественной палаты
Володин напомнил россиянам о законах, вступающих в силу с 1 декабря
Расходы бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 41,469 триллиона рублей, в 2026 году – 44,022 триллиона рублей, в 2027 году – 45,915 триллиона рублей. Согласно прогнозам, дефицит достигнет 1,173 триллиона рублей в следующем году.
Ранее президента России подписал закон об ответственности за массовые утечки персональных данных.
Читайте также:
Путин подписал закон об ответственности за массовые утечки персональных данных
Президент РФ включил Малышеву и Сметанюка в состав Общественной палаты
Володин напомнил россиянам о законах, вступающих в силу с 1 декабря
Александр Климов