Предприятия Москвы нарастили производство продукции химической отрасли

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Московские производители продукции химической отрасли наращивают объёмы выпуска и закрывают растущие потребности рынка в качественных изделиях. Город оказывает активную поддержку таким предприятиям, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В настоящее время в столице действует порядка 260 предприятий химической промышленности, на которых работают более 25 тысяч сотрудников. Они производят продукцию, которая затем используется в различных сферах – от производства упаковки до автомобильной промышленности.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина власти города создают благоприятные условия для устойчивого развития предприятий химической отрасти, а также предлагают им свыше 20 системных инструментов поддержки.
Так, благодаря развитию отрасли, с января по июль текущего года компаниям удалось на 10% нарастить выпуск критически значимой химической продукции.
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По поручению мэра Москвы Сергея Собянина власти города создают благоприятные условия для устойчивого развития предприятий химической отрасти, а также предлагают им свыше 20 системных инструментов поддержки.
Так, благодаря развитию отрасли, с января по июль текущего года компаниям удалось на 10% нарастить выпуск критически значимой химической продукции.
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Анастасия Чинкова