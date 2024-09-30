Предприятия Москвы нарастили производство продукции химической отрасли

В 2025 году страховые пенсии могут быть проиндексированы на уровень инфляции, которая по прогнозам Минэкономразвития России на конец 2024 года составляет 7,3%. Об этом сообщается в документах Минфина об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановые период 2026 и 2027 годов.