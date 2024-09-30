С 1 октября начнут действовать «зимние» тарифы на электросудах Москвы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В Москве с 1 октября начнут действовать «зимние» тарифы на электросудах. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
По новому тарифу проезд по карте «Тройка» и по системе биометрии составит 100 рублей в будние дни и 130 рублей в выходные и праздники. По банковской карте и Системе быстрых платежей (СБП) поездка обойдётся в 120 рублей по будням и 150 – в выходные и праздничные дни.
При этом дети в возрасте до семи лет в сопровождении взрослого, а также владельцы билетов «Единый» на 30, 90 и 365 дней смогут прокатиться на электросудах бесплатно.
Ранее сообщалось, что в 2025 году планируется открыть новый маршрут электросудов. В настоящее время путь следования судов неизвестен, но открытие маршрута позволит получить доступ к новейшему транспорту жителей Даниловского, Таганского, Южнопортового районов и Замоскворечье.
Читайте также:
Собянин рассказал о первом годе работы маршрута электросудов ЗИЛ – Печатники
Более 100 станций метро построили и реконструировали в Москве с 2011 года
Семь поликлиник открылись после реконструкции в Москве, сообщил Собянин
При этом дети в возрасте до семи лет в сопровождении взрослого, а также владельцы билетов «Единый» на 30, 90 и 365 дней смогут прокатиться на электросудах бесплатно.
Ранее сообщалось, что в 2025 году планируется открыть новый маршрут электросудов. В настоящее время путь следования судов неизвестен, но открытие маршрута позволит получить доступ к новейшему транспорту жителей Даниловского, Таганского, Южнопортового районов и Замоскворечье.
Читайте также:
Собянин рассказал о первом годе работы маршрута электросудов ЗИЛ – Печатники
Более 100 станций метро построили и реконструировали в Москве с 2011 года
Семь поликлиник открылись после реконструкции в Москве, сообщил Собянин
Анастасия Чинкова