Семь поликлиник открылись после реконструкции в Москве, сообщил Собянин

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Семь городских поликлиник открылись после реконструкции в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения главного здания поликлиники №5 в Даевом переулке в центре города.
Он отметил, что в понедельник открывается сразу семь поликлиник в разных районах Москвы. Поликлиника в Даевом переулке была построена 40 лет назад, и за это время ни разу не реконструировалась. Теперь после ремонта здание получило новые стены, планировку и оборудование. Также в два раза увеличилась его пропускная способность, что в дальнейшем сделает поликлинику более доступной для горожан.
По словам Собянина, до конца текущего года планируется полностью завершить реконструкцию всех старух поликлиник столицы.
Помимо поликлиники в Даевом переулке, 30 сентября открыли свои двери для пациентов филиал №4 детской поликлиники №109 в районе Текстильщики, филиал №3 детской поликлиники №122 в Гольянове, филиал №2 детской поликлиники №99 и филиал №4 консультативно-диагностического центра №2 в Алексеевском районе, филиал №3 детской городской поликлиники №94 в районе Хорошево-Мневники, а также головное здание детской поликлиники №125 в Алтуфьеве.
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По словам Собянина, до конца текущего года планируется полностью завершить реконструкцию всех старух поликлиник столицы.
Помимо поликлиники в Даевом переулке, 30 сентября открыли свои двери для пациентов филиал №4 детской поликлиники №109 в районе Текстильщики, филиал №3 детской поликлиники №122 в Гольянове, филиал №2 детской поликлиники №99 и филиал №4 консультативно-диагностического центра №2 в Алексеевском районе, филиал №3 детской городской поликлиники №94 в районе Хорошево-Мневники, а также головное здание детской поликлиники №125 в Алтуфьеве.
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Анастасия Чинкова