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Главная / Новости / Общество/ Ефимов: За пять лет бизнесмены купили у правительства Москвы почти 130 зданий

Ефимов: За пять лет бизнесмены купили у правительства Москвы почти 130 зданий

30 сентября 2024, 16:38
Фото: istockphoto/Shutthiphong Chandaeng

Фото: istockphoto/Shutthiphong Chandaeng

С 2019 года столичные предприниматели заключили с правительством Москвы 127 договоров о купле-продаже зданий. Почти каждый второй объект приобретался по праву преимущественного выкупа.


Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. Он уточнил, что 113 зданий были куплены вместе с земельными участками, на которых они расположены. Те дома, на которые не распространялось право преимущественного выкупа, были проданы на торгах.

Отмечается, что за прошлый год инвесторы приобрели в рамках торгов почти 99 тысяч метров коммерческой недвижимости. Это в три раза больше, чем в 2019 году. Дома приобретали как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса.

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Пенсионеры Московской области получили увеличенную доплату к пенсии
30 сентября 2024, 16:21

Фото: Министерство социального развития Московской области

Министерство социального развития Московской области напоминает о возможности получения ежемесячной надбавки к пенсии для жителей региона старшего возраста.
Размер надбавки зависит от различных факторов, включая размер пенсии, возраст пенсионера и место жительства. По решению губернатора одна из надбавок была увеличена до 20 тысяч рублей.

«Пенсионеры старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье больше 10 лет одни или в семьи из пенсионеров, получают эту меру поддержки. Также мы сделали перерасчет с июля этого года и автоматически направили на счета наших жителей доплаты. Порядка 35 тысяч пенсионеров теперь ежемесячно будут получать доплату до 20 тысяч», — сообщила Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Членами семьи получателя считаются родители, супруги, дети, братья и сёстры.

«Всем получателям такой доплаты мы направили смс уведомление об увеличении её размера», — дополнили в региональном Минсоцразвития.
Ведомство отмечает, что надбавка обычно поступает не одновременно с пенсией, а с задержкой на несколько дней.

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#подмосковье
#пенсионеры
#пенсии
#выплаты
#людмила болатаева
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В Химках в преддверии отопительного сезона провели масштабную уборку подъездов
30 сентября 2024, 16:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В многоквартирных домах городского округа Химки на старте осенне-зимнего периода провели генеральную уборку подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Сотрудники управляющих компаний привели в порядок общедомовые территории.
«Генеральная уборка включает мытьё окон, лестниц, батарей, подоконников, почтовых ящиков и светильников. Специалисты приводят в порядок и участки у входа в подъезды. Ведём полную уборку мест общего пользования», – рассказала представитель управляющей компании Юлия Толстая.
В минувшие выходные уборка прошла в доме №4 на улице Кудрявцева. Сотрудники управляющей компании провели в подъезде влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. В порядок привели и придомовую территорию, промыли входные группы, подмели с дорожек листву и мелкий мусор.
«Уборка проходит ежедневно. Протирают пыль, моют окна и лифты. Всё проходит качественно и вовремя, нареканий нет», – оценил председатель совета дома Александр Черепейнников.
Помимо этого, дома готовят к отопительному сезону, ведут работы по ремонту кровель и межпанельных швов.

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#химки
#подмосковье
#московская область
#уборка
#подъезды
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В Подмосковье с начала года ликвидировали более 1,1 тыс. опасных деревьев
30 сентября 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Минтера МО

Свыше 1,1 тыс. сухостойных и аварийных деревьев ликвидировали коммунальщики в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Специалисты коммунальной сферы ликвидировали 1167 опасных деревьев, наибольший объём работ был выполнен в трёх городских округах Подмосковья: Королёве, Дубне и Волоколамском округе», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что удаление аварийных деревьев является необходимой мерой для обеспечения безопасности жителей: чтобы опасный ствол не повредил никому при падении во время непогоды. Кроме того, сухие насаждения портят внешний облик общественных пространств. Работа по ликвидации опасных деревьев проводится под контролем инспекторов от министерства.

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#минчистоты
#деревья
#московская область
#подмосковье
#благоустройство
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Представился ВСУшником и грозился взорвать борт: в Египте неизвестный сорвал рейс в Россию
В Шарм-эш-Шейхе неизвестный сорвал вылет российского рейса
30 сентября 2024, 15:58

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

В египетском Шарм-эш-Шейхе неизвестный, представившийся бойцом ВСУ, сорвал вылет российского рейса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в минувший четверг командир самолёта Boeing 737 авиакомпании «Россия» отсыпался в отеле перед совершением рейса Шарм-эш-Шейх – Екатеринбург. Когда пилот покидал гостиницу, чтобы отправиться в аэропорт, в лобби к нему подошёл незнакомый мужчина. Он представился украинским военным и пообещал взорвать российский борт.

После этому мужчина сразу же скрылся, а пилот сообщил о случившемся в аэропорт. В итоге службы авиагавани повторно осмотрели самолёт, багаж и ручную кладь всех зарегистрированных пассажиров рейса. К проверке привлекались местные служба безопасности, полицейские и кинологию.

По итогу проверки никакого взрывчатого вещества обнаружено не было, однако рейс всё же задержали на 2,5 часа. По прошествии этого времени самолёт успешно вылетел и приземлился в аэропорту Екатеринбурга.

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#самолет
#аэропорт
#египет
#россия
#всу
#опасность
#пилот
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Семь поликлиник открылись после реконструкции в Москве, сообщил Собянин
30 сентября 2024, 15:43

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Семь городских поликлиник открылись после реконструкции в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения главного здания поликлиники №5 в Даевом переулке в центре города.
Он отметил, что в понедельник открывается сразу семь поликлиник в разных районах Москвы. Поликлиника в Даевом переулке была построена 40 лет назад, и за это время ни разу не реконструировалась. Теперь после ремонта здание получило новые стены, планировку и оборудование. Также в два раза увеличилась его пропускная способность, что в дальнейшем сделает поликлинику более доступной для горожан.

По словам Собянина, до конца текущего года планируется полностью завершить реконструкцию всех старух поликлиник столицы.

Помимо поликлиники в Даевом переулке, 30 сентября открыли свои двери для пациентов филиал №4 детской поликлиники №109 в районе Текстильщики, филиал №3 детской поликлиники №122 в Гольянове, филиал №2 детской поликлиники №99 и филиал №4 консультативно-диагностического центра №2 в Алексеевском районе, филиал №3 детской городской поликлиники №94 в районе Хорошево-Мневники, а также головное здание детской поликлиники №125 в Алтуфьеве.

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#реконструкция
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Когда включат отопление в Москве и Подмосковье 2024: график и куда обратиться, если температура ниже нормы
30 сентября 2024, 15:26

Фото: istockphoto / Lazy_Bear

В преддверии холодов многие жители Москвы и Подмосковья интересуются сроками подачи отопления. О том, когда начнется отопительный сезон и что делать, если температура в домах ниже нормы читайте в материале «Радио 1».

Когда включают отопление в многоквартирных домах в Москве

В соответствии с законодательством, решение о начале отопительного сезона принимает местная администрация. Она учитывает погодные условия и температуру воздуха.

Традиционно график подачи тепла определяется на основе среднесуточной температуры, но в последнее время коммунальные службы начали включать отопление раньше, опираясь на прогнозы синоптиков. Ожидается, что и в этом году будет применён такой подход.

Стоит отметить, что сразу после включения отопления температура в квартирах не достигнет комфортных 20–22 °C. Для того чтобы прогреть стены, может потребоваться некоторое время.

График отопительного сезона в Московской области

График подачи тепла определяется среднесуточной температурой. По решению городских властей котельные запускаются в течение пяти дней, и обычно первыми получают тепло социальные объекты (школы, детские сады, больницы и поликлиники). Затем тепло поступает в жилые дома и коммерческую недвижимость.

График подключения отопления по районам на 2024 год можно найти в местных органах управления жилищно-коммунальным хозяйством и городской службе обслуживания и ремонта отопительных систем.
Фото: istockphoto / MarianVejcik

При какой температуре дают отопление в квартирах

Обычно отопление включают, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится на уровне 8 °C и ниже. Однако это лишь общая рекомендация, и решение может быть принято раньше или позже в зависимости от погодных условий.

Какая температура должна быть в помещении


В соответствии с законодательством, для жилых комнат оптимальная температура находится в диапазоне от 20 до 22 °C, а допустимая — от 18 до 24 °C. В регионе оптимальная температура для жилых комнат составляет от 21 до 23 °C, а допустимая — от 20 до 24 °C.

Однако для каждого помещения норма температуры разная:

  • жилые помещения: 18–24°С;
  • кухня: 18–26°С;
  • ванная и туалетная комнаты: 18–26°С;
  • кладовая: 12–22°С.

Куда обратиться, если температура ниже нормы

Если вы обнаружили, что температура в вашей квартире ниже установленной нормы, вы можете обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Они должны провести проверку и принять меры для устранения проблемы.

Фото: istockphoto / m-gucci

Как подготовиться к отопительному сезону

Чтобы обеспечить комфортное проживание в отопительный сезон, рекомендуется заранее подготовиться к нему. Вот несколько советов:
  • проверьте состояние радиаторов и труб отопления. Убедитесь, что они не протекают и не засорены;
  • утеплите окна и двери. Это поможет сохранить тепло в квартире;
  • приобретите обогреватель или электрический конвектор. Они помогут поддерживать комфортную температуру в квартире, если отопление будет отключено или недостаточно эффективно.
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#отопление
#отопительный сезон
#температура
#социальные объекты
#тепло
#график
#коммунальные службы
#московская область
#москва
#статьи
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Воробьёв: в Красногорске откроют два путепровода и тоннель к Путилковскому шоссе
30 сентября 2024, 15:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Красногорске в этом году планируют открыть два путепровода, а в 2025-м – тоннель к Путилковскому шоссе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ по возведению тоннеля и поговорил со строителями.

Тоннель строят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе. На первом этапе в микрорайоне Путилково расширили с двух до четырёх полос проблемный участок от Проектируемого проезда № 6699 до малоэтажной частной застройки по адресу Путилковское шоссе, д. 61 протяжённостью 1,6 км. Там обустроили тротуары, велодорожку, обновили инженерные коммуникации, освещение и светофоры. Благодаря этому улучшилась транспортная доступность ЖК «Большое Путилково», где проживают около 12 тыс. человек.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Строительство тоннеля планируем завершить в первом полугодии будущего года. Идут масштабные работы по переносу сетей. Это позволит нам сделать выезд из Путилкова совершенно другого качества. Но это лишь часть работ. Ещё идёт строительство автодороги «Путилково – Пятницкое шоссе» и дублёра этого шоссе, которые мы уже начали. В 2026 гожу эти новые дорожные объекты позволят нам заметно улучшить транспортную доступность прилегающих населённых пунктов. Они смогут дальше развиваться и в части новых предприятий, и в части жилищного строительства, – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он подчеркнул важность проектов новых дорог, модернизации дорожно-транспортной сети.
«Этот объект строится с участием бюджетного кредита, который нам дан в рамках национального проекта, в рамках инициатив президента. Наша задача – не подвести и сдать всё вовремя, чтобы жители почувствовали долгожданные перемены», – добавил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

К строительству четырёхполосного тоннеля длиной 500 м. приступили в прошлом году. Сегодня его готовность – 40%. На объекте работают 100 специалистов и 16 единиц техники.
«Сложность была с тем, что здесь большое количество инженерных коммуникаций – электро- и теплосети, водопровод. Поэтому долгое время занимались этой работой. Сейчас фронт по максимуму освободили, завершаем перекладку коммуникаций, готовы двигаться дальше», – рассказал представитель подрядчика Дмитрий Прасов.
Новый тоннель станет частью строящейся автодороги «Путилков – Пятницкое шоссе» и обеспечит прямой выезд на МКАД для жителей ЖК «Большого Путилково». Также он даст дополнительный доступ к шоссе и обеспечит прямой съезд в сторону МКАД жителям соседнего жилого комплекса «Путилково» с ул. Сходненской.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Таким образом, дорожная инфраструктура улучшится для более чем 27 тыс. жителей микрорайона Путилково, а также для 100 тыс. водителей, которые ежедневно пользуются этими маршрутами. Им придётся меньше времени проводить в дороге.

Кроме того, рядом с ЖК «Большое Путилково» строится подземный пешеходный переход. Объект планируют ввести вместе с тоннелем. В городском округе Красногорск проживают 300 тыс. человек.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#путепровод
#строительство
#шоссе
#переход
#красногорск
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В «Систему-112» за неделю поступило более 10 тыс. обращений из Раменского округа
30 сентября 2024, 15:19

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Свыше 10 тысяч обращений приняла единая служба экстренных вызовов «Система-112» от жителей Раменского округа за период с 23 по 30 сентября, о том, какие экстренные службы оказались наиболее востребованными рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Всего в «Систему-112» поступило 10082 обращения от граждан. Из них больше всего — в медицинскую службу: 2253. В полицию — 670 обращений, в газовую службу —249 обращений, в Центр безопасности дорожного движения – 235, пожарным — 160, в ГИБДД – 39», — говорится в сообщении.
Кроме того, обращений по поводу аварийного отключения электричества поступило 58, из-за упавших деревьев — семь, по вопросу тепло- и водоснабжения — шесть, а также один запрос из-за проблем с лифтом.

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#раменское
#раменский городской округ
#система 112
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Патриарх Кирилл высказался о теории эволюции
Патриарх Кирилл: эволюция не противоречит Божьему замыслу, Дарвин был верующим
30 сентября 2024, 15:19

Фото: сайт Кремля

Теория эволюции не противоречит Божьему замыслу, а открывший ее Чарльз Дарвин сам был верующим человеком, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в научно-технологический университет «Сириус». По его словам, труды ученого никогда не были антирелигиозными документами.
«Бог создал потрясающую Вселенную, он вложил в нас способность к развитию. Вот иногда говорили, что эволюция против Божьего замысла, — она не против Божьего замысла, а свидетельствует о невероятном Божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции», — сказал патриарх Кирилл.
Экс-премьер Чечни, экс-мэр Грозного Муслин Хучиев ранее предложил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из российских школьных учебников и образовательной программы в целом. Такое предложение положительно оценил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он отметил, что теория Дарвина вводит учеников в заблуждение.

После этого председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выступил против исключения теории эволюции Чарльза Дарвина из школьной программы. По его словам, вместо того, чтобы запрещать преподавание теории эволюции в российских школах лучше давать детям глубокое представление как о многообразии научного познания, так и различных способов познания, не все из которых в конечном итоге сводятся к науке.

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