Ефимов: За пять лет бизнесмены купили у правительства Москвы почти 130 зданий

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С 2019 года столичные предприниматели заключили с правительством Москвы 127 договоров о купле-продаже зданий. Почти каждый второй объект приобретался по праву преимущественного выкупа.
Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. Он уточнил, что 113 зданий были куплены вместе с земельными участками, на которых они расположены. Те дома, на которые не распространялось право преимущественного выкупа, были проданы на торгах.
Отмечается, что за прошлый год инвесторы приобрели в рамках торгов почти 99 тысяч метров коммерческой недвижимости. Это в три раза больше, чем в 2019 году. Дома приобретали как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса.
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