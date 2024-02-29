В Пущино построят новое производство медицинских изделий

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области
Подмосковный производитель медицинского оборудования расширит производство на земле за 1 рубль. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
В рамках программы «Земля за 1 рубль» свое производство расширит компания «ДИАКОН-ДС», которая занимается производством медицинских изделий для in vitro.
Стоит отметить, что благодаря расширению предприятия будут выпускаться полуавтоматических и автоматических анализаторов для медицинских лабораторий.
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«Объем инвестиций компании „ДИАКОН-ДС“ в строительство и запуск современного производственного комплекса, оснащенного высокотехнологичным оборудованием, составит около 600 млн рублей. На новом предприятии планируется создать около 20 рабочих мест для жителей Подмосковья. Завершить строительство и запустить новое производство инвестор планирует в IV квартале 2026 года», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева