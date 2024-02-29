В Подмосковье производится 70% общего объема йогуртов в ЦФО

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Мурашов: Мы произвели более 70% от общего объема йогуртов в ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За прошлый год производство йогуртов в Московской области выросло до 71,5 %
Стоит отметить, что самые крупные производители Подмосковья находятся в городских округах Дмитровский, Раменский, Истры, Красногорск и Коломна.
Читайте также:
В Подмосковье запустили онлайн-сервис для подбора промышленной площадки
В Сергиево-Посадском округе начнут производить автокомплектующие
Подмосковная компания будет поставлять рыбу в ОАЭ
«По данным статистики в Московской области за 2023 год произведено более 340 тыс. тонн йогуртов. Доля этого объема, более 70 %, приходится на производство в ЦФО и составляет более 47 % от общероссийского объема. Мы продолжаем укреплять свою позицию ведущего региона-производителя высококачественных молочных продуктов», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.
Читайте также:
В Подмосковье запустили онлайн-сервис для подбора промышленной площадки
В Сергиево-Посадском округе начнут производить автокомплектующие
Подмосковная компания будет поставлять рыбу в ОАЭ
Мира Полтева