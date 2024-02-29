В Подмосковье производится 70% общего объема йогуртов в ЦФО

Новый интернет-сервис для бизнеса «Индекс промышленной недвижимости» запустили в Московской области, на этой интернет-площадке предприниматели смогут не только подобрать подходящую площадку для открытия производства и реализации прочих инвестиционных проектов, но и ознакомиться с динамикой цен на коммерческую недвижимость и земельные участки в особых экономических зонах и индустриальных парках региона, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.