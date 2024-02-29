В Подмосковье запустили онлайн-сервис для подбора промышленной площадки

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Новый интернет-сервис для бизнеса «Индекс промышленной недвижимости» запустили в Московской области, на этой интернет-площадке предприниматели смогут не только подобрать подходящую площадку для открытия производства и реализации прочих инвестиционных проектов, но и ознакомиться с динамикой цен на коммерческую недвижимость и земельные участки в особых экономических зонах и индустриальных парках региона, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Новый сервис позволит предпринимателю значительно быстрее найти участок или помещение для своего инвестпроекта. Теперь буквально в два клика можно узнать индекс промышленной недвижимости, а потом выбрать подходящий объект на инвестиционной карте Московской области и там же подать заявку на его получение», — пояснила глава министерства Екатерина Зиновьева.Статистические данные, представленные на новом сервисе, будут обновляться раз в месяц. При расчёте индекса промышленной недвижимости будут учитываться все значимые показатели, включая площадь, удалённость от МКАД, стоимость газа и прочее.
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