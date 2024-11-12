Представители Подмосковья смогут побороться за премию «Предприниматель года»

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Представителей бизнеса приглашают принять участие в ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года» за 2024 год. Вручение этой премии – признание и поощрение заслуг предпринимателей перед обществом и деловой средой в стране и за её пределами, отметили в пресс-службе организаторов.
«Цели вручения премии – продвижение региональных брендов, поощрение лучших практик ведения бизнеса, популяризация идеи предпринимательства и празднование заслуг компаний. В этом году премия вручается в 24 номинациях. Имеются и две специальные номинации – «Прорыв года» и «Бизнес от сердца», – говорится в сообщении.Претендовать на премию могут индивидуальные предприниматели, собственники компаний, управляющие директора. Есть номинация и для самозанятых. Все поданные заявки публикуются на сайте проекта.
«Критерии оценки участников – это не только оборот компании, но и репутация, клиентоориентированность и многое другое. Это позволяет стать победителями компании и ИП любого уровня, даже из маленьких городов, что и происходит каждый год», – отметила руководитель оргкомитета Инна Евсина.Заявки принимаются до 15 декабря 2024 года. Подать их можно по ссылке.
Итоги премии подведут в Москве в марте 2025 года.
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Лора Луганская