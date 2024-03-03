Премьер Италии Мелони признала сложности в использовании российских активов

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
При использовании суверенных активов России для Украины существуют определенные «объективные юридические и экономические сложности», заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
«С юридической и экономической точек зрения, это представляет некоторые сложности», — признала Мелони, находящаяся сейчас в Канаде, во время своего пресс-подхода в Торонто (цитата по итальянскому изданию Corriere della Sera).Итальянский премьер заявила, что считает «хорошим решением» предложение Европейского Союза об использовании процентов от этих замороженных фондов. По её мнению, данный вопрос стоит вынести на обсуждение G7.
Ранее страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) заявили о своём намерении принудить Россию компенсировать Украине убытки, вызванные конфликтом. Лидеры «Большой семёрки» отметили, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Украина не получит компенсацию. Вместе с тем, рассматривается возможность использования этих активов для передачи их Киеву.
Читайте также:
Россию хотят принудить компенсировать Украине убытки
В Великобритании призвали смелее конфисковать российские активы
Песков предупредил, что РФ будет защищать свои активы и интересы
Артем Путинцев