В Великобритании призвали смелее конфисковать российские активы

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Западным странам нужно смелее поставлять вооружение на Украину, вводить санкции против России и конфисковать её активы. Такое заявление для журнала The Times дал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Он подчеркнул, что странам следует увереннее конфисковать сотни миллиардов замороженных активов России. По его словам, сначала необходимо забрать средства от активов в виде процентов, а затем отправить их Украине.
Также Сунак заявил, что вместе со странами G7 будут найдены законные способы для ареста этих активов также с дальнейшей передачей их Украине.
Ранее страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) заявили о своём намерении принудить Россию компенсировать Украине убытки, вызванные конфликтом.
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Также Сунак заявил, что вместе со странами G7 будут найдены законные способы для ареста этих активов также с дальнейшей передачей их Украине.
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Анастасия Чинкова