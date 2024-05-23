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Президент «Норникеля» поддержал увеличение налогов для граждан с высоким доходом

Потанин: повышение налогов для богатых перенаправит на них налоговое бремя
23 мая 2024, 19:05
Фото: iStock/Dmitry Presnyakov

Фото: iStock/Dmitry Presnyakov

Президент «Норникеля» Владимир Потанин поддержал увеличение налогов для граждан с высокими доходами, поскольку это позволит справедливо перераспределять налоговое бремя на более обеспеченных граждан. Его слова приводит РИА Новости.


Ранее 20 мая участники комитета Госдумы по бюджету и налогам по итогам публичного обсуждения модернизации российской налоговой системы заявили, что в работу по реформации налоговой системы заложены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения.

Глава Минфина России Антон Силуанов, также присутствовавший на обсуждении, заявил, что прогрессивная шкала НДФЛ не коснётся большинства россиян, а затронет лишь граждан с высокими доходами. Однако в настоящее время параметры налогообложения физлиц окончательно не определены.

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Озвучена причина сохранения спроса на кредиты в России
Банкир Хафизов объяснил сохранение спроса на кредиты в России
23 мая 2024, 18:47

Фото: iStock/AndreyPopov

Директор розничного бизнеса Банка Синара Андрей Хафизов заявил, что спрос на кредитование в России не падает, поскольку потребности населения остаются прежними, а цены на всё растут.
«Основными целями кредитования остаются ремонт, приобретение автомобиля и крупные бытовые покупки. Цены на все это увеличиваются, растут и запрашиваемые суммы. Пока население чувствует инфляционное давление, ставки по кредитам не станут заградительными», — пояснил в беседе с Газета.ру Хафизов.

Согласно его прогнозу, ключевая ставка ЦБ останется на уровне 16% на протяжении большей части текущего года.

Ранее сообщалось, что Банк России прорабатывает механизмы ограничения комиссии за снятие средств с кредитных карт.

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В Подмосковье появится новое производство мониторов пациента для аппаратов МРТ
23 мая 2024, 15:20

Фото: istockphoto / Photo_Concepts

Резидент ОЭЗ «Дубна» запустит производство мониторов пациента для аппаратов МРТ. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Разработка компании активно используется для оценки состояния пациентов перед операцией, наблюдения за жизненно важными параметрами во время анестезии, обследования при проведении МРТ.

«Резидент ОЭЗ «Дубна», компания «ВестМедГрупп», продолжает расширять линейку своей высокотехнологичной продукции для медицины и систематически выводит на рынок новые решения. Например, новые мониторы найдут свое применение в хирургических, терапевтических, педиатрических отделениях, послеоперационных палатах и отделениях реанимации», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Главным отличием мониторов является то, что не поддаются воздействию магнитного поля, что гарантирует точные и качественные измерения.

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Крупнейший производитель вина в России перешёл под управление структуры Россельхозбанка
Структура Россельхозбанка взяла под управление «Кубань-Вино»
23 мая 2024, 12:43

Фото: iStock/OxAvdeenko

Активы холдинга «Ариант», принадлежащие челябинскому олигарху Александру Аристову, перешли под управление государственной компании «РСХБ-Финанс». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные СБИС.
Таким образом, структуры Россельхозбанка получили в управление агрофирмы «Южная», «Ариант», «ЦПИ-Ариант» и «Кубань-Вино». При этом владельцем бизнеса по-прежнему является Росимущество.

Ранее, до 10 апреля, холдинг «Ариант» принадлежал семье Аристовых. Однако Генпрокуратура потребовала взыскать активы в счёт «незаконного обогащения» бывших владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. В результате активы крупнейшего в России производителя вина национализировали.

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#активы
#предприятие
#вино
#производство
#банк
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Путин позволил «Америкэн Экспресс банку» провести добровольную ликвидацию
22 мая 2024, 20:47

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин позволил «Америкэн Экспресс банку» провести мероприятия по добровольной ликвидации. Глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Отмечается, что процесс ликвидации будет производиться в порядке, предусмотренном российским законодательством.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску компании «Русхимальянс» арестовал активы немецкого Коммерцбанка на порядка 94 миллионов евро.

Иск компании состоял в том, чтобы взыскать банка выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку.

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#владимир путин
#экономика
#банк
#россия
#сша
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ФАС возбудила дело против МТС из-за поднятия цен на услуги в марте и апреле
22 мая 2024, 16:16

Фото: iStock/Vera Aksionava

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против МТС из-за необоснованного роста цен на услуги сотовой связи для абонентов. Об этом сообщили в ведомстве.
«ФАС возбудила дело в отношении МТС. МТС в апреле и марте 2024 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 30 миллионов абонентов в среднем на 8%», — говорится в сообщении ведомства.

Проанализировав ситуацию, ФАС установила, что рост стоимости услуг экономически не подтверждён. Таким образом, ведомство считает, что поднятием цен на услуги МТС ущемляет интересы своих абонентов.

В апреле ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушений в рекламе ипотеки.

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#банк
#фас
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#билеты
#авиакомпании
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ЦБ РФ заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах
ЦБ РФ: банки не должны вводить суточные лимиты на переводы россиян самим себе
22 мая 2024, 15:06

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк России заявил о недопустимости введения суточных лимитов при бесплатных переводах средств самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей ежемесячно. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что банки не имеют права ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей. Данную сумму по закону можно переводить без комиссии.

Напомним, что 1 мая вступили в силу нормы закона, позволившие россиянам переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии. Такую операцию можно провести через мобильное приложение по номеру телефона, а также через Систему быстрых платежей (СБП).

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Глава РСПП Шохин допустил обсуждение налоговой реформы в четверг

Экономист Абрамов раскрыл секрет прогноза курсов валют
#банк россии
#банки
#экономика
#россияне
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Глава РСПП Шохин допустил обсуждение налоговой реформы в четверг
Глава РСПП Шохин: налоговые изменения могут быть озвучены в четверг
22 мая 2024, 14:29

Фото: iStock/SSV-Photo

Конкретные параметры обновлённой налоговой системы, предположительно, будут обсуждаться на парламентских слушаниях в четверг. Об этом журналистам сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Он подчеркнул, что на экспертном совете необходимо зафиксировать обеспечение стабильности фундаментальных принципов функционирования и изменения налоговой системы.

Также, по мнению Шохина, должен быть соблюдён принцип справедливости, включая поддержку малообеспеченных семей в рамках НДФЛ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал идею прогрессивного налогооложения, суть которого состоит в том, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет зависеть от уровня дохода гражданина.

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#налоги
#ндфл
#изменения
#россия
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В Подмосковье в рамках регпроекта мобилизовали 8,2 млрд рублей налогов
22 мая 2024, 14:13

Фото: istockphoto / mizar_21984

В ходе реализации проекта по развитию доходного потенциала Московской области дополнительно мобилизовано в бюджет более 8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления федеральной налоговой службы по Московской области.
Мероприятия проводились в рамках регионального проекта «Развитие доходного потенциала Московской области».

«Этот проект охватывает широкий круг налогоплательщиков, включая арендаторов площадей на территории Московской области, налогоплательщиков сферы складской деятельности, налогоплательщиков-исполнителей государственных и муниципальных контрактов, получателей субсидий из регионального и местных бюджетов. Такие отраслевые проекты налоговой службы позволяют повысить налоговую дисциплину налогоплательщиков и обеспечить чистоту администрируемой среды», — поделились в пресс-службе.

За год в регионе налоговыми органами было проведено почти 1,5 тысячи выездных обследований и более 250 контрольных закупок.

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#мероприятия
#проекты
#развитие
#налоги
#подмосковье
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«Газпром» взял под управление завод Bosch в Петербурге
Петербургский завод Bosch перешёл под управление «Газпрома»
22 мая 2024, 11:21

Фото: iStock/lcva2

Завод, производящий бытовую технику немецкого производителя Bosch-Siemens, перешёл под управление структурам «Газпрома». Об этом сообщает издание «Деловой Петербург», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.
Отмечается, что управляющей организацией завода стала дочерняя компания Газпрома, специализированный холдинг «Газпром бытовые системы».

Завод по производству бытовых холодильников Bosch und Siemens Hausgerate GmbH (BSH) был построен за 47 миллионов евро в посёлке Стрельна в 2007 году. По итогам 2023 года прибыль предприятия составила 6,09 миллиардов рублей. А в 2022 году она была в пять раз меньше – 1,27 миллиардов рублей.

Ранее, в начале мая этого года, «Газпром бытовые системы» также стала управляющей компанией ООО «Аристон Термо Русь».

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