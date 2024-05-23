Президент «Норникеля» поддержал увеличение налогов для граждан с высоким доходом

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Президент «Норникеля» Владимир Потанин поддержал увеличение налогов для граждан с высокими доходами, поскольку это позволит справедливо перераспределять налоговое бремя на более обеспеченных граждан. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее 20 мая участники комитета Госдумы по бюджету и налогам по итогам публичного обсуждения модернизации российской налоговой системы заявили, что в работу по реформации налоговой системы заложены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения.
Глава Минфина России Антон Силуанов, также присутствовавший на обсуждении, заявил, что прогрессивная шкала НДФЛ не коснётся большинства россиян, а затронет лишь граждан с высокими доходами. Однако в настоящее время параметры налогообложения физлиц окончательно не определены.
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Анастасия Чинкова