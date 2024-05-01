Страховщики пожаловались на рост теневых перевозок из-за цен на российскую нефть

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Ограничение цен на российскую нефть, введённое странами G7, привело к значительному увеличению теневого рынка морских перевозок этого сырья. Об этом сообщили представители международного клуба страховщиков International Group of P&I Clubs, базирующегося в Лондоне.
Заявление организации накануне, 30 апреля, было представлено на парламентских слушаниях в Великобритании, сообщает РИА Новости. Страховщики полагают, что рост рынка теневых перевозок напрямую связан с введением санкционного режима, налагающего жёсткие обязательства по соблюдению его требований на организации, действующие в рамках G7. В то же время, он предоставляет значительную свободу действий вне этих рамок.
По мнению представителей клуба, ограничение цен на нефть становится всё более невыполнимым по мере того, как всё больше судов вовлекаются в теневую торговлю. По оценке International Group of P&I Clubs, международный клуб из-за ограничения цен покинули уже около 800 танкеров.
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Александр Бойцов