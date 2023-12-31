Прибалтийские страны стали лидерами по поставкам шампанского в Россию

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Латвия и Литва вошли в тройку лидеров по поставкам игристого вина в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
В тройку крупнейших стран-экспортёров помимо прибалтийских государств также вошла Италия. Общая сумма, на которую был произведён экспорт игристого вина, составила свыше 200 миллионов долларов.
Первое место заняла Латвия, которая совершила поставки на 105,43 миллиона долларов.
В пятёрку крупнейших поставщиков также вошли Польша и Испания.
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Первое место заняла Латвия, которая совершила поставки на 105,43 миллиона долларов.
Ранее врач-психиатр Руслан Исаев напомнил, что шампанское также может привести к алкоголизму, а его аналогия с Новым годом формирует психологический стереотип о якобы безвредности напитка.
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Анастасия Чинкова