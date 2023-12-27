Врач раскрыл, сколько алкоголя можно выпить в день без вреда для здоровья

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В преддверии праздников особенно важно помнить о негативном влиянии алкоголя на организм. Учёными уже давно доказано, что спирт токсичен для человека. Однако врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в эфире «Радио 1» раскрыл, какое количество алкоголя допустимо пить в день без серьёзных последствий.
«Токсический эффект алкоголя уже подтвержден. Но считается, что 30 граммов спирта – это та адекватная доза в день, которая безопасна для человека», — отметил специалист.Он также напомнил, что употреблять алкогольные напитки нужно правильно. Так, праздничное застолье рекомендуется начать с маленького ужина, и только потом переходить к алкоголю.
«Алкогольные напитки стимулируют желание есть, из-за этого повышается инсулин. И если в желудке ничего нет, система начинает работать в другую сторону, она начинает расщеплять сама себя. Поэтому рекомендуется проводить старый год, немного поесть и потом только переходить к алкоголю. Также обязательно нужно запивать водой. Вода вымывает все шлаки, которые у нас есть и таким образом мы уравновешиваем баланс», — заключил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова