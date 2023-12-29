Названы самые популярные новогодние напитки у россиян

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Аналитики СберМаркета представили данные о наиболее популярных напитках, которые россияне предпочитают на новогодних столах, сообщила «Лента.ру».
Оказалось, что чаще всего россияне выбирают шампанское, белое вино, коньяк и водку. В разделе безалкогольных напитков чаще всего встречаются соки, сладкие газированные напитки и минеральная вода.
Дополнительно, безалкогольные вина теперь пользуются спросом на 48% больше. При этом, белые вина выбирают чаще всего.
Что касается крепких спиртных напитков, то лидером по увеличению спроса оказался коньяк. Его покупали на 196% чаще, чем в начале осени. Водка стала предметом приобретения на 183% больше, а интерес к виски возрос на 107%.
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«Интерес к игристым винам, в частности шампанскому, вырос в четыре раза. Среди тихих вин белое стало одним из лидеров с увеличением продаж на 187% по сравнению с осенью. Красное вино также увеличило спрос на 150%, а розовое — на 9%», - говорится в исследовании.
Что касается крепких спиртных напитков, то лидером по увеличению спроса оказался коньяк. Его покупали на 196% чаще, чем в начале осени. Водка стала предметом приобретения на 183% больше, а интерес к виски возрос на 107%.
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Артем Кузьмин