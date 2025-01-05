Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа у Евросоюза

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Приднестровская компания «Тираспольтрансгаз» отказалась от предложения госкомпаний Молдавии оказать посреднические услуги в импорте газа из Евросоюза после прекращения поставок из России. Об этом сообщил госсекретарь Минэнерго Молдавии Константин Боросан в своих соцсетях.
Отмечается, что 2 января «Молдовагаз» и «Энергоком» предложили «Тираспольтрансгазу» функциональный механизм закупки газа на региональных рынках. В этот же день приднестровская компания отказалась от этого предложения.
Также правительство Молдавии обратилось к приднестровским властям с предложением самостоятельно покупать сырье для выработки из него электроэнергии на Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Это позволит обеспечить электроэнергией потребителей на правом береге Днестра. Однако ответ пока не был получен.
Напомним, что поставки российского газа в Молдавию были полностью остановлены 1 января после отказа правительства урегулировать проблемы с задолженностью за потребленное топливо. Россия оценила этот долг в 709 миллионов долларов.
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Также правительство Молдавии обратилось к приднестровским властям с предложением самостоятельно покупать сырье для выработки из него электроэнергии на Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Это позволит обеспечить электроэнергией потребителей на правом береге Днестра. Однако ответ пока не был получен.
Напомним, что поставки российского газа в Молдавию были полностью остановлены 1 января после отказа правительства урегулировать проблемы с задолженностью за потребленное топливо. Россия оценила этот долг в 709 миллионов долларов.
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Анастасия Чинкова