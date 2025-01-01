Молдавия собирается покупать электроэнергию у Украины

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Молдавская компания Energocom собирается покупать у украинского «Энергоатома» электроэнергию для ночных часов. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что Молдавия будет закупать электроэнергию у Украины, когда у последней есть излишки энергии, которые можно экспортировать.
Ранее в этот день российская компания «Газпром» сообщила, что 08:00 прекратила поставлять газ в Европу через Украину. Это связано с истечением срока действия соглашения на транзит российского газа через украинскую территорию, заключённый в 2019 году.
С 16 февраля на территории Молдавии действует режим ЧП в энергетике из-за прекращения поставок российского газа.
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Ранее в этот день российская компания «Газпром» сообщила, что 08:00 прекратила поставлять газ в Европу через Украину. Это связано с истечением срока действия соглашения на транзит российского газа через украинскую территорию, заключённый в 2019 году.
С 16 февраля на территории Молдавии действует режим ЧП в энергетике из-за прекращения поставок российского газа.
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Анастасия Чинкова