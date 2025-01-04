В Молдавии мэры Кишинева и Бельцов потребовали компенсировать рост тарифов

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В Молдавии мэры городов Кишинев и Бельцы потребовали у властей компенсации за увеличение тарифов из-за энергокризиса. Об этом сообщил глава Кишинева Иван Чебан в своем Teлеграм-канале.
Иван Чебан отметил, что горожане вынуждены экономить, чтобы у них появилась возможность оплачивать счета. Мэр Кишинева подчеркнул, что подорожало отопление, электричество, газ и уголь. Он объявил, что из-за роста тарифов вырастут цены на все услуги и товары. Мэр столицы предложил, чтобы власти Молдавии компенсировали рост тарифов.
С идентичным обращением к государству выступил мэр города Бельцы. Он попросил компенсации из-за «некомпетентной политики в области обеспечения энергетической безопасности страны».
До этого эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ выразил мнение, что инфляция в стране ускорится до больше чем 10 процентов, поскольку цены на электроэнергию выросли.
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С идентичным обращением к государству выступил мэр города Бельцы. Он попросил компенсации из-за «некомпетентной политики в области обеспечения энергетической безопасности страны».
До этого эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ выразил мнение, что инфляция в стране ускорится до больше чем 10 процентов, поскольку цены на электроэнергию выросли.
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Ольга Енгалычева