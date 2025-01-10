Прирост наличных в России оказался самым низким за девять лет

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Объем наличных денег в обращении россиян может показать самый слабый прирост за 9 лет. Об этом информирует РБК со ссылкой на свои подсчеты данных ЦБ РФ.
Согласно подсчетам, на 1 декабря прошлого года на руках у россиян вне банков находилось 17,85 трлн рублей. За 11 месяцев показатель сократился на 474,7 млрд рублей.
По итогам 2024 года объем наличных денег в обращении граждан может достичь 18,44 трлн рублей, прибавив 0,6%. Уточняется, что данный показатель существенно ниже значений прошлых лет. По словам управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, перетоку денег в наличные в основном способствовало повышение ключевой ставки Банка России.
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