Прирост наличных в России оказался самым низким за девять лет

Агропромышленный комплекс Подмосковья в прошедшем году достиг рекордных результатов сразу по нескольким видам отгружаемой за границу продукции по сравнению с показателями, зафиксированными с 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.