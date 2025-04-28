Приём заявок на конкурс российских брендов «Знай наших» продлится до 15 мая

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Третий сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших» проводит Агентство стратегических инициатив, подать заявку на участие отечественные предприниматели могут до 15 мая, сообщает пресс-служба АСИ.
«Конкурс «Знай наших» — это трамплин для тех, кто готов расти и покорять новые рынки. Конкурсанты получат всестороннюю поддержку от Агентства и партнёров — больших брендов», — говорится в сообщении.Принять участие в конкурсе могут малые и средние предприниматели, компании с растущими продажами и с локализацией бизнеса не менее 30%. Успешные участники получат продвижение на маркетплейсах и в торговых сетях, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в бизнес-мероприятиях и пр.
Подробнее узнать о конкурсе и подать заявку на участие можно по ссылке.
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