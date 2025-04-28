В Подольске прошел конкурс «Юные таланты-2025» в честь 80-летия Великой Победы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В Подольске состоялся конкурс «Юные таланты 2025», приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В нём участвовали около 4000 детей и подростков от 7 до 17 лет. Кубок победителя второй год подряд получил Дворец культуры «Октябрь», который подготовил наибольшее количество лауреатов конкурса, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Гран-при завоевали Екатерина Михайлова из образцового коллектива «Музыкально-хоровой студии "Радуга"» ДК «Октябрь», Полина Пономарева из продюсерского центра Саши Колчака, Анастасия Глазкова из образцового коллектива «Цирковая студия "Алле"» и ДК ЗиО СП «КДЦ "Южный"», Яна Рау из образцового коллектива «Балетная студия "Синяя птица"» Дворца культуры «Октябрь» и Георгий Устинов из детской музыкальной школы № 1.
Заключительный гала-концерт лауреатов конкурса детского творчества «Юные таланты — 2025» состоялся в Доме культуры имени Лепсе. Торжественная часть началась с награждения победителей. Зрители увидели яркую концертную программу, включающую танцевальные, сольные, хоровые и инструментальные номера.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В завершение все участники конкурса собрались на сцене, чтобы исполнить песню «День Победы».
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