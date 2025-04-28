Стартовала регистрация на региональный этап стажировок по программе «ГосСтарт»

Фото: пресс-служба Росмолодёжи
28 апреля началась регистрация на Региональный этап стажировок в рамках направления «ГосСтарт.Стажировки» Всероссийской программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт». Она продлится до 30 мая, сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
В рамках направления организуются стажировки в исполнительных органах субъектов Федерации и в органах местного самоуправления для молодёжи от 18 до 35 лет. Цель – повышение привлекательности государственной и муниципальной службы.
Далее необходимо прислать видеоролик продолжительностью от 60 до 120 секунд с краткой информацией о себе и ответом на вопросы «Почему именно я должен пройти стажировку в исполнительном органе субъекта Российской
Федерации или органе местного самоуправления по Программе «ГосСтарт.Стажировки?», а также «Что я ожидаю от стажировки?».
К заявке нужно прикрепить согласие на обработку персональных данных. Следует также указать три приоритетных места прохождения стажировки.
Прохождение стажировки запланировано на период с 7 июля по 29 августа 2025 года. По итогам регионального этапа будет сформирован рейтинг участников. Те, кто успешно пройдёт стажировку, получит дополнительные баллы при отборе на федеральный этап направления, который предполагает прохождение стажировки в федеральных органах исполнительной власти.
Регистрация на стажировку проходит в онлайн-формате с использованием ФГАИС «Молодёжь России».
«ГосСтарт» – это федеральная программа Росмолодёжи по сопровождению молодых государственных и муниципальных служащих. Миссия программы – формирование сообщества патриотически настроенных молодых служащих, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, готовых брать ответственность и вносить вклад в развитие страны.
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«ГосСтарт.Стажировки» – это возможность для молодых специалистов получить практический опыт работы в органах власти, заложить фундамент успешной карьеры, внести свой вклад в развитие страны. Направление предлагает не только ценные знания, но и наставничество опытных профессионалов и перспективу дальнейшего трудоустройства», – отметили в пресс-службе.Для участия в региональном этапе нужно ознакомиться с порядком проведения конкурсного отбора; заполнить анкету и прикрепить резюме по установленному образцу.
Далее необходимо прислать видеоролик продолжительностью от 60 до 120 секунд с краткой информацией о себе и ответом на вопросы «Почему именно я должен пройти стажировку в исполнительном органе субъекта Российской
Федерации или органе местного самоуправления по Программе «ГосСтарт.Стажировки?», а также «Что я ожидаю от стажировки?».
К заявке нужно прикрепить согласие на обработку персональных данных. Следует также указать три приоритетных места прохождения стажировки.
Прохождение стажировки запланировано на период с 7 июля по 29 августа 2025 года. По итогам регионального этапа будет сформирован рейтинг участников. Те, кто успешно пройдёт стажировку, получит дополнительные баллы при отборе на федеральный этап направления, который предполагает прохождение стажировки в федеральных органах исполнительной власти.
Регистрация на стажировку проходит в онлайн-формате с использованием ФГАИС «Молодёжь России».
«ГосСтарт» – это федеральная программа Росмолодёжи по сопровождению молодых государственных и муниципальных служащих. Миссия программы – формирование сообщества патриотически настроенных молодых служащих, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, готовых брать ответственность и вносить вклад в развитие страны.
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Лора Луганская