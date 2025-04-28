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Стартовала регистрация на региональный этап стажировок по программе «ГосСтарт»

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

28 апреля началась регистрация на Региональный этап стажировок в рамках направления «ГосСтарт.Стажировки» Всероссийской программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт». Она продлится до 30 мая, сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
В рамках направления организуются стажировки в исполнительных органах субъектов Федерации и в органах местного самоуправления для молодёжи от 18 до 35 лет. Цель – повышение привлекательности государственной и муниципальной службы.
«ГосСтарт.Стажировки» – это возможность для молодых специалистов получить практический опыт работы в органах власти, заложить фундамент успешной карьеры, внести свой вклад в развитие страны. Направление предлагает не только ценные знания, но и наставничество опытных профессионалов и перспективу дальнейшего трудоустройства», – отметили в пресс-службе.
Для участия в региональном этапе нужно ознакомиться с порядком проведения конкурсного отбора; заполнить анкету и прикрепить резюме по установленному образцу.

Далее необходимо прислать видеоролик продолжительностью от 60 до 120 секунд с краткой информацией о себе и ответом на вопросы «Почему именно я должен пройти стажировку в исполнительном органе субъекта Российской
Федерации или органе местного самоуправления по Программе «ГосСтарт.Стажировки?», а также «Что я ожидаю от стажировки?».

К заявке нужно прикрепить согласие на обработку персональных данных. Следует также указать три приоритетных места прохождения стажировки.

Прохождение стажировки запланировано на период с 7 июля по 29 августа 2025 года. По итогам регионального этапа будет сформирован рейтинг участников. Те, кто успешно пройдёт стажировку, получит дополнительные баллы при отборе на федеральный этап направления, который предполагает прохождение стажировки в федеральных органах исполнительной власти.

Регистрация на стажировку проходит в онлайн-формате с использованием ФГАИС «Молодёжь России».

«ГосСтарт» – это федеральная программа Росмолодёжи по сопровождению молодых государственных и муниципальных служащих. Миссия программы – формирование сообщества патриотически настроенных молодых служащих, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, готовых брать ответственность и вносить вклад в развитие страны.

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#россия
#молодёжь
#обучение
#конкурс
Умерла актриса сериала «Тайны следствия» Элеонора Леви
Актриса Элеонора Леви, сыгравшая в «Тайнах следствия», умерла в возрасте 58 лет
28 апреля 2025, 14:51

Фото: iStock/jorgeantonio

Актриса Элеонора Леви (Мовилло), снимавшаяся в фильмах «Два капитана — 2», «Тайны следствия» и «Кулагины», скончалась в возрасте 58 лет. Информация об этом появилась на портале «Кино-Театр.ру».
Артистки не стало в среду, 23 апреля. Причина смерти Леви не раскрывается. Дата и место похорон в настоящее время неизвестны.

Многие знают актрису по роли Фаины Каплан в фильме «Два капитана — 2». Она также сыграла эпизодические роли в картинах «Крепкие орешки — 2», «Метод Михайлова», «Тайны следствия — 19» и других.

Ранее сообщалось, что на 64-м году жизни скончалась актриса сериала «Она написала убийство» Лар Парк-Линкольн. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#кино
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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в акции «Сад — связь поколений»
28 апреля 2025, 14:32

Фото: istockphoto.com/Maksym Ponomarenko

Всероссийскую акцию «Сад — связь поколений» проведёт 19 мая фонд содействия реализации социальных проектов «Благовест», стать участниками или партнёрами акции могут все желающие, сообщает пресс-служба фонда.
«Целью акции является создание новой традиции — ежегодная высадка саженцев 19 мая, которая призвана поддержать и развить объединяющие наше общество социокультурные ценности, продемонстрировать важность труда в долгосрочной перспективе, помочь духовному единению людей и патриотическому воспитанию молодёжи, а также скорректировать потребительское отношение к природе», — говорится в сообщении.
Для участия в акции нужно заполнить анкету на сайте проекта, а 19 мая сделать видеоотчёт о посадке деревьев и разместить его на странице на «Благовест» в соцсети «ВКонтакте». Подробная информация об акции размещена по ссылке.

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#россия
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Психолог назвал причины появления чувства ревности
Психолог Лунюшин: Ревность появляется из-за страхов
28 апреля 2025, 14:14

Фото: iStock/Prostock-Studio

Одной из главных причин ревности является страх утери чего-либо. Об этом рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.
«Бывает, что женщина видит, как мужчина часто задерживается на работе, скрывает переписку в телефоне. Вот такие признаки точно приводят к тому, что женщина делает выводы, на основании этих объективных вещей, что у человека есть другие отношения. А бывают мнимые страхи, когда нет объективных причин ревновать», — рассказал Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.

Он пояснил, что оба вида ревности основываются на страхе. У женщины ревность появляется из-за низкой самооценки и страха остаться одной. Также некоторые боятся потерять какие-либо выгоды от брака, например, статус или деньги.

Специалист добавил, что причиной ревности часто является страх потери своей собственности — партнёра.

Лунюшин подчеркнул, что ревность является сильным чувством. По его словам, необходимо искать её источники и прорабатывать их, чтобы выстроить здоровые отношения.

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В Петербурге проведут фотовыставку, приуроченную к 80-летию Победы
28 апреля 2025, 13:12

Фото: iStock/vagant

На территории Петропавловской церкви в Санкт-Петербурге 5 мая откроется фотовыставка, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«В экспозиции будут представлены редкие и уникальные факты, раскрывающие стойкость и героизм нашего народа в период блокады Ленинграда, а также во время боевых действий как на территории Советского Союза, так и за его пределами», — сообщает «Петербургский дневник».

Отмечается, что гости фотовыставки смогут узнать подробности освобождения Красной армией Европы от нацизма.

Выставка будет проходить на улице на территории Петропавловской крепости с 5 по 16 мая.

Тем временем в Москве в честь празднования 80-летия Великой Победы проведут серию кинопоказов во всех флагманских офисах «Мои документы». Об этом пишет АГН «Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Показы состоятся с 6 по 14 мая. Посмотреть кино смогут все желающие, однако отмечается, что приходить на мероприятия стоит заранее, так как число мест ограничено.

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Россиянам рассказали, насколько подорожают стройматериалы в 2025 году
Рост цен на основные строительные материалы ожидается в пределах 15–20%
28 апреля 2025, 12:35

Фото: iStock/SergeyZavalnyuk

В мае наблюдается рост цен на строительные материалы из-за высокого спроса. В текущем году ожидается подорожание в пределах 15–20%. Такие данные привёл президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
По его словам, больше всего подорожают отделочные материалы европейских производителей — на 20–25%.

«Рост цен на бетон в пределах 15% обусловлен стоимостью энергоносителей. Традиционно на 12–16% ожидается удорожание металлопроката. Введение жёстких экологических требований к производству вызывает удорожание изоляционных материалов — минеральной ваты и пенопласта», — рассказал Кулаков в разговоре с Life.ru.

При этом он отметил, что цены на кирпич, газобетон и древесину будут более стабильны и поднимутся на 7–8% в рамках инфляции.

Эксперт также добавил, что в текущем сезоне резкого подорожания строительных материалов не ожидается.

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