Жители Подмосковья подали 164 заявки на участие в экспертном сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия»

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
3116 человек из 86 регионов России подали заявки на участие в экспертном сообществе Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». От жителей Московской области поступило 164 заявки, сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Эксперты из самых разных сфер будут поддерживать проекты, способные повлиять на будущее их территории и всей страны. В этом году к команде вновь присоединились профессионалы с опытом социального проектирования, педагогики, работы с молодёжью.
Для участников конкурса продолжается заявочная кампания. Свои проекты они могут подать до 11 мая.
Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Подробности и регистрация – на сайте проекта.
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Эксперты из самых разных сфер будут поддерживать проекты, способные повлиять на будущее их территории и всей страны. В этом году к команде вновь присоединились профессионалы с опытом социального проектирования, педагогики, работы с молодёжью.
«В 2025-м к нам присоединились более 3 тыс. специалистов, что подтверждает интерес и доверие к проекту. Особое значение в этом году имеет новая специальная номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа», приуроченная к 80-летию Победы. Она вошла в тройку лидеров по числу регистраций среди экспертов, собрав 797 заявок», – рассказал руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков.В этом году экспертное сообщество должно будет оценить проекты в 14 номинациях.
Для участников конкурса продолжается заявочная кампания. Свои проекты они могут подать до 11 мая.
Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Подробности и регистрация – на сайте проекта.
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Лора Луганская