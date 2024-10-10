Продажи аналогов ушедшего из России «Оземпика» превзошли оригинал

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По итогам первых 8 месяцев этого года продажи в РФ препарата от диабета «Оземпик» датской фармкомпании Novo Nordisk, который гораздо чаще используют в качестве средства для похудения, составили 25,4 тыс. упаковок, что в 30 раз меньше продаж его аналогов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты аналитической компании DSM Group.
Уточняется, что речь идет о зарегистрированных в прошлом году препаратах «Семавик» и «Квинсента»с международным непатентованным наименованием семаглутид. Наибольшее количество продаж было у «Семавика» (561,4 тыс. упаковок).
Согласно информации источника, объем продаж «Семавика» с января по август текущего года составил 722,4 тыс. упаковок. Из этих продаж 88% пришлось на аптеки, а оставшиеся 12% — на государственные закупки.
Ранее сообщалось, что кабмин РФ дал отечественным компаниям «Промомед» и «Герофарм» разрешение сроком до 31 декабря 2024 выпускать аналоги препарата от диабета «Оземпик» без согласия зарубежного правообладателя. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации источника, объем продаж «Семавика» с января по август текущего года составил 722,4 тыс. упаковок. Из этих продаж 88% пришлось на аптеки, а оставшиеся 12% — на государственные закупки.
Ранее сообщалось, что кабмин РФ дал отечественным компаниям «Промомед» и «Герофарм» разрешение сроком до 31 декабря 2024 выпускать аналоги препарата от диабета «Оземпик» без согласия зарубежного правообладателя. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова