«Не витаминка»: эксперты раскрыли, что будет со звездами, худеющими с помощью Оземпика

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27-летняя Барби Феррейра, известная по роли Кэт Эрнандес в сериале «Эйфория», шокировала фанатов своим резким похудением. Она была звездой бодипозитива и, по словам поклонников, помогала полюбить себя, а на последних опубликованных фотографиях актриса показала свою тонкую талию. Люди подозревают ее в использовании препарата для похудения Оземпик.
В российском шоу-бизнесе артисты тоже зачастую шокируют резким изменением своих форм. Так, например, в использовании препарата для похудения обвиняют Анастасию Ивлееву, Бьянку и других.
Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» сообщила, что этот препарат является прекрасным инструментом только в руках врача, а его опасность в том, что люди ошибочно считают Оземпик заменой всего питания.
По ее словам, такое неверное отношение к препарату накопит различные проблемы, которые выясняются со временем.
Также, по словам Маргариты Королевой, к такому препарату есть особые противопоказания, которые тоже должен учитывать каждый лечащий врач.
Диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» привел пример из истории, когда случилась фармакологическая катастрофа из-за препаратов похудения.
По его словам, несмотря на популярность препарата, пользуются им люди зачастую неверно, что ведет за собой неприятный последствия.
По его мнению, люди из шоубизнеса не делятся подобным процедурами, потому что не хотят распространятся о том, что ради стройной фигуры идут на какие-то риски, а во-вторых, не хотят, чтобы их называли слабовольными.
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Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» сообщила, что этот препарат является прекрасным инструментом только в руках врача, а его опасность в том, что люди ошибочно считают Оземпик заменой всего питания.
«Опасен этот препарат тем, что человек использует продукт как источник питания, отказывая себе в завтраке, обеде и ужине, потому что регуляция аппетита происходит однозначно. Человек понимает, что ему не хочется есть, и, собственно, не использует питательные компоненты для поддержания своего организма и не меняет пищевое поведение», — поделилась эксперт.
По ее словам, такое неверное отношение к препарату накопит различные проблемы, которые выясняются со временем.
«Отказавшись от Оземпика, человек обязательно наберет вес. Еще накопит поломки на фоне тех дефицитов, которые он может получить при отсутствии сбалансированного питания в целом», — поделилась врач.
Также, по словам Маргариты Королевой, к такому препарату есть особые противопоказания, которые тоже должен учитывать каждый лечащий врач.
«Это не витаминка. Если у человека были какие-то оперативные вмешательства на кишечный тракт, есть серьезные изменения в поджелудочной железе, изменения по метаболическому синдрому и сахарному диабету, имеет место быть подозрение на онкологию или заболевания щитовидной железы, то нельзя принимать препарат», — заявила специалист.
Диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» привел пример из истории, когда случилась фармакологическая катастрофа из-за препаратов похудения.
«Фармакологическая катастрофа была в середине 80 годов, когда в одном из препаратов для похудения нашли побочный эффект в виде порока сердца. И это обнаружили спустя примерно пять лет после его широкого применения. Десятки тысяч людей пострадали от сердечной проблемы и делали операцию на сердце», — рассказал эксперт.Он уточнил, что с тех пор к подобным препаратам относятся с особым вниманием.
«У Оземпика есть хороший эффект — замедление опорожнения, то есть в желудке после приема пища задерживается дольше, что дает дольшее насыщение. На уровне гормонов Оземпик способствует освобождению инсулина на повышение уровня глюкозы после еды, это тоже может повлиять на более эффективный контроль за своей массой тела», — поделился диетолог.
По его словам, несмотря на популярность препарата, пользуются им люди зачастую неверно, что ведет за собой неприятный последствия.
«Наиболее верный протокол для Оземпика должен быть краткосрочный, это препарат для входа в диету. Допустим с понедельника она решила начать новую жизнь, села на диету, но ее мучает вечерний жор. Месяц на Оземпике еще нормально, а когда он применяется на протяжение всего курса снижения веса, то мы наблюдаем самые нехорошие его последствия, а именно отсутствие изменения привычек пищевого поведения, а это чревато рецидивом», — подчеркнул врач.
По его мнению, люди из шоубизнеса не делятся подобным процедурами, потому что не хотят распространятся о том, что ради стройной фигуры идут на какие-то риски, а во-вторых, не хотят, чтобы их называли слабовольными.
«Существует предвзятое отношение, что человек, который худеет с помощью каких-то препаратов, слабовольный. Это неправильная точка зрения, но она имеет место быть, конечно», — заключил специалист.
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