Производитель инсулина из Серпухова полностью перешёл на импортозамещение

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерий Гореловский
Работающая в посёлке Оболенск городского округа Серпухов компания «Герофарм» провела импортозамещение. Она производит более 25 видов лекарств для лечения эндокринологических, гинекологических, урологических, неврологических и офтальмологических заболеваний, сообщила начальник цеха производства готовых лекарственных форм компании «Герофарм» Анастасия Корчиго.
«В прошлом году «Герофарм» впервые зарегистрировал аналог лекарственного препарата «Оземпик» под названием «Семавик». Это препарат для пациентов с сахарным диабетом второго типа. Он также используется при борьбе с ожирением. Ранее датский производитель «Оземпика» объявил о прекращении поставок препарата в Россию. Для спасения людей пришлось срочно заняться выпуском аналога», – рассказала Корчиго.По словам начальника цеха, компания способна на 100% покрыть потребность России в инсулине, но при планировании производства ориентируется на существующий спрос.
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Лора Луганская