Продажи новостроек в Казани выросли на 2% в первом полугодии

15 июля 2026, 18:05

Фото: iStock/JONGHO SHIN

За первые шесть месяцев 2026 года продажи новостроек в Казани выросли на 2%. Об этом сообщает агентство «Татар-информ» со ссылкой на исследование аналитиков «Пульса продаж новостроек».