Продажи новостроек в Казани выросли на 2% в первом полугодии
За первые шесть месяцев 2026 года продажи новостроек в Казани выросли на 2%. Об этом сообщает агентство «Татар-информ» со ссылкой на исследование аналитиков «Пульса продаж новостроек».
В первом полугодии в столице Татарстана заключили 3 955 ДДУ против 3 896 за аналогичный период прошлого года. Казань вошла в число городов-миллионников, в которых продажи новостроек увеличились, хотя темпы роста остались умеренными.
Наиболее заметный рост в первом полугодии показали Челябинск (+56%), Уфа (+51%), Пермь (+46%) и Омск (+36%). При этом крупнейшие рынки, наоборот, продемонстрировали снижение: Новая Москва (-46%), Москва (-33%) и Санкт-Петербург (-4%).
В целом по 19 крупнейшим городам страны за первые шесть месяцев девелоперы заключили 103,1 тысячи ДДУ, что на 6% больше в годовом выражении. Анализ основан на данных Росреестра и отчетности застройщиков.
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