РУВИКИ и приложение «Свет» запустили проект для летнего чтения школьников

15 июля 2026, 17:22

Фото: пресс-служба РУВИКИ

Интернет-энциклопедия РУВИКИ и приложение «Свет» Российской государственной библиотеки запустили совместный проект для поддержки внеклассного чтения школьников. Об этом сообщили представители платформ.