РУВИКИ и приложение «Свет» запустили проект для летнего чтения школьников
Интернет-энциклопедия РУВИКИ и приложение «Свет» Российской государственной библиотеки запустили совместный проект для поддержки внеклассного чтения школьников. Об этом сообщили представители платформ.
1 июля в специальном разделе РУВИКИ появились подборки для летнего чтения, подготовленные на основе каталога приложения «Свет». Для удобства их распределили по классам и возрастным группам. С их помощью также можно выбрать литературу с учетом программы обучения и интересов. Все тексты проверили специалисты РГБ, они находятся в бесплатном доступе.
В разделе для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ появились 246 произведений из каталога «Света». Среди них есть стихи и проза как отечественных, так и зарубежных авторов. Они включены в школьные программы и список литературы, рекомендованной для госаттестации.
Проект объединяет возможности двух платформ: «Свет» дает доступ к произведениям, а РУВИКИ дополняет их энциклопедическими материалами о писателях, литературных направлениях и других темах.
Гендиректор платформы Владимир Медейко отметил, что проверенная информация об авторах, произведениях и историческом контексте помогает школьникам глубже погружаться в литературу и расширять кругозор.
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