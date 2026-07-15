Россиян предупредили о рисках чрезмерного потребления острой пищи

15 июля 2026, 16:14

Врач Демьяновская: острая еда может вызывать дискомфорт при заболеваниях ЖКТ

Фото: iStock/Magone

Злоупотребление острой пищей может вызывать изжогу, боли в животе и обострять хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом предупредила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.





По ее словам, если человек хорошо переносит острые продукты, то исключать их из своего рациона не нужно. Однако при наличии гастроэзофагеальной рефлюксной и язвенной болезней, а также воспалениях кишечника острые блюда стоит употреблять с осторожностью.





«Распространенный миф о том, что умеренное употребление острой пищи обязательно приводит к гастриту или язве, не подтверждается современными исследованиями. У здоровых людей небольшие количества острых продуктов обычно не повреждают слизистую желудка», — подчеркнула Демьяновская в разговоре с «Известиями».

«Если на этикетке указано «лечебно-столовая вода», ее можно пить либо по рекомендации врача, либо нерегулярно. Для взрослого человека безопасная норма составляет около 100 мл в сутки. Лечебная вода называется так неслучайно — ее назначает только врач», — предупредила эксперт.