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Россиян предупредили о рисках чрезмерного потребления острой пищи

Врач Демьяновская: острая еда может вызывать дискомфорт при заболеваниях ЖКТ
Фото: iStock/Magone

Злоупотребление острой пищей может вызывать изжогу, боли в животе и обострять хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом предупредила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.



По ее словам, если человек хорошо переносит острые продукты, то исключать их из своего рациона не нужно. Однако при наличии гастроэзофагеальной рефлюксной и язвенной болезней, а также воспалениях кишечника острые блюда стоит употреблять с осторожностью.

«Распространенный миф о том, что умеренное употребление острой пищи обязательно приводит к гастриту или язве, не подтверждается современными исследованиями. У здоровых людей небольшие количества острых продуктов обычно не повреждают слизистую желудка», — подчеркнула Демьяновская в разговоре с «Известиями».

Однако чрезмерное употребление жгучих продуктов может обернуться изжогой, болями в животе и ухудшением состояния при скрытых заболеваниях пищеварительной системы.

Тем временем врач-гастроэнтеролог клиники «Атрибьют» Мария Шаманская отметила в беседе с RT, что не все виды минеральной воды подходят для ежедневного применения. Так, по ее словам, каждый день можно пить только столовую минералку.

«Если на этикетке указано «лечебно-столовая вода», ее можно пить либо по рекомендации врача, либо нерегулярно. Для взрослого человека безопасная норма составляет около 100 мл в сутки. Лечебная вода называется так неслучайно — ее назначает только врач», — предупредила эксперт.

Она пояснила, что избыток солей перегружает почки, оказывает пагубное влияние на сердечно-сосудистую систему и нарушает процессы свертывания крови, из-за чего повышаются риски инфаркта и инсульта, заключила Шаманская.
Элина Позднякова

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