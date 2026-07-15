Россиян предупредили о рисках чрезмерного потребления острой пищи
Врач Демьяновская: острая еда может вызывать дискомфорт при заболеваниях ЖКТ
Злоупотребление острой пищей может вызывать изжогу, боли в животе и обострять хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом предупредила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
По ее словам, если человек хорошо переносит острые продукты, то исключать их из своего рациона не нужно. Однако при наличии гастроэзофагеальной рефлюксной и язвенной болезней, а также воспалениях кишечника острые блюда стоит употреблять с осторожностью.
«Распространенный миф о том, что умеренное употребление острой пищи обязательно приводит к гастриту или язве, не подтверждается современными исследованиями. У здоровых людей небольшие количества острых продуктов обычно не повреждают слизистую желудка», — подчеркнула Демьяновская в разговоре с «Известиями».
Однако чрезмерное употребление жгучих продуктов может обернуться изжогой, болями в животе и ухудшением состояния при скрытых заболеваниях пищеварительной системы.
Тем временем врач-гастроэнтеролог клиники «Атрибьют» Мария Шаманская отметила в беседе с RT, что не все виды минеральной воды подходят для ежедневного применения. Так, по ее словам, каждый день можно пить только столовую минералку.
«Если на этикетке указано «лечебно-столовая вода», ее можно пить либо по рекомендации врача, либо нерегулярно. Для взрослого человека безопасная норма составляет около 100 мл в сутки. Лечебная вода называется так неслучайно — ее назначает только врач», — предупредила эксперт.
Она пояснила, что избыток солей перегружает почки, оказывает пагубное влияние на сердечно-сосудистую систему и нарушает процессы свертывания крови, из-за чего повышаются риски инфаркта и инсульта, заключила Шаманская.