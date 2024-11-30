РФ снимает запрет на экспорт бензина для отечественных производителей

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Своим постановлением российское правительство сняло запрет на экспорт бензина для отечественных производителей нефтепродуктов. Введенный до конца 2024 года запрет для других поставщиков продлен до конца января 2025 года, передало агентство «Интерфакс».
«Соответствующее постановление правительства РФ подписано», — сообщило российское правительство.
Меры были предприняты с целью обеспечения устойчивости внутреннего рынка топлива, поддержки нефтеперерабатывающей промышленности и борьбы с нелегальным вывозом бензина за границу.
Временный запрет на экспорт всех видов бензина из Российской Федерации действовал в периоде с 1 сентября по 31 декабря текущего года. Исключение — поставки в государства ЕАЭС с межправительственными соглашениями. Уточнялось, что поставки были предназначены только для производителей, переработавших более 1 миллиона тонн нефти в 2022 году.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что бензин в РФ начнёт дорожать быстрее после Нового года.
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Ольга Енгалычева