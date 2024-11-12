В Клину видеокамеры выявили около 100 случаев незаконного сброса мусора

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Камеры системы видеонаблюдения «Безопасные регион», подключённые к нейросети, позволили выявить около ста случаев нелегального сброса отходов на территории городского округа Клин с начала текущего года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Технология позволяет фиксировать правонарушения и привлекать виновных к ответственности, так как камеры фиксируют не только сам факт нарушения правил обращения с отходами, но и марки и госномера автомобилей, с которых сбрасывали мусор. Эти данные передаются в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.Отмечается, что в большинстве случаев речь идёт о нелегальном сбросе строительного мусора, а также обрезков веток и другого мусора в большом объёме.
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