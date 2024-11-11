Оставшиеся без родителей дети получат в Клину 18 квартир

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
В Клину дети, оставшиеся без попечения родителей, получат за 2024 год 18 квартир. Об этом по итогам еженедельного совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым рассказала глава городского округа Алена Сокольская.
Речь идёт о квартире, купленной на аукционе, и 17 сертификатах, дающих право подросткам 18 лет и старше самим выбрать и купить подходящее жильё. Сертификат предоставляет возможность выбора и площади квартиры при условии доплаты за дополнительные квадратные метры и места её расположения в любом городском округе Подмосковья.
Сейчас в Клину подростки уже получили квартиру и 15 жилищных сертификатов на их приобретение. В декабре администрация городского округа Клин планирует вручить еще два жилищных сертификата.
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Сейчас в Клину подростки уже получили квартиру и 15 жилищных сертификатов на их приобретение. В декабре администрация городского округа Клин планирует вручить еще два жилищных сертификата.
«Приятно, что все ребята, выбравшие сертификаты, сохраняют местом жительства городской округ Клин. Мы сопровождаем такие семьи в решении всех вопросов. С радостью окажем помощь ребят в прохождении практики и дальнейшем трудоустройстве в муниципальных структурах и администрации Клина», – сказала Сокольская.Сейчас популярность жилищных сертификатов растёт. В прошлом году 10 детей получили квартиры, ещё столько же – сертификаты.
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Лора Луганская