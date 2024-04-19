В МВФ заявили об устойчивости российской экономики к западным санкциям

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Российская экономика доказала свою удивительную устойчивость в условиях масштабных западных санкций. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
В документе, опубликованном на официальном сайте фонда отмечается, что вслед за прогнозируемым и «достаточно мягким» спадом в 2022 году экономика России «превысила ожидания» в следующем, 2023 году. В докладе подчёркивается, что вопреки ограничениям объёмы экспорта нефти из РФ сохраняются на высоком уровне и на неё сохраняется низкий дисконт.
Введённые антироссийские санкции привели к «переоснащению» экономики, а также к инвестициям в новые производственные мощности. Это стало причиной рекордно низкого уровня безработицы с одновременным ростом доходов, отмечают международные эксперты.
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