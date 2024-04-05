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Россиянам раскрыли, что делать при блокировке автомобиля другой машиной

Роскачество: При блокировке автомобиля можно связаться с ГИБДД
05 апреля 2024, 15:03
Фото: iStock/dies-irae

Фото: iStock/dies-irae

Специалисты Роскачества рассказали, что в ситуации, если автомобиль на парковке заблокировала другая машина, а связаться с владельцем нет возможности, можно обратится к ГИБДД.
«Вероятно, предложат несколько путей решения: постараются сами найти владельца по данным авто, приедут на место для проверки ситуации. Если владелец не обнаруживается, а авто находится на проезжей части и создаёт препятствия для движения других транспортных средств, инспектор ГИБДД может составить протокол и вызвать эвакуатор», — пояснили в беседе с RT в Роскачестве.

А в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что 1 апреля в Москве привлекли к ответственности более 230 нетрезвых водителей.


«Пятница – время напомнить, что нетрезвое вождение опасно и может привести к непоправимым последствиям. По оперативным данным, с начала недели сотрудниками подразделений Госавтоинспекции столицы привлечено к ответственности более 230 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

Ранее начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков сообщил, что с 2019 года для Госавтоинспекции Московской области приобретено более 180 автомобилей, около 40 мотоциклов и свыше тысячи единиц телекоммуникационного оборудования.

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#москва
#гибдд
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#авто
#водители
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«Накинул пару приколов»: Экстрасенс Шепс помог пермской команде КВН
Ura.ru: Медиум Шепс предложил несколько шуток для пермской команды КВН
05 апреля 2024, 15:53

Фото: iStock/kasto80

Победитель 14 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс помог пермской команде «По-новому» с шутками для номера на шоу «Лига городов», сообщает Ura.ru.
Как рассказали юмористы, им посчастливилось поработать с Александром Шепсом во время последних съемок. На репетиции он «накинул пару приколов», которые в итоге вошли в выступление.

Также он подарил команде трость, с которой выступал. Все высказались о Шепсе положительно — он заранее подготовился к съемкам, пришел вовремя, выучил сценарий и смог найти общий язык с коллективом.

Также коллектив положительно отозвался и о своем наставнике Тимуре Батрутдинове. Пермяки признались, что сразу захотели двигаться «под его крылом».

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#россия
#актеры
#концерт
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Представители музыканта Расторгуева опровергли сведения о его госпитализации
05 апреля 2024, 15:49

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Представители музыканта Николая Расторгуева опровергли данные о госпитализации артиста из-за проблем с сердцем. Об этом они сообщили в беседе с РИА Новости.
Ранее Telegram-канал 112 сообщал, что лидера музыкальной группы «Любэ» госпитализировали в одну из больниц Москвы из-за серьёзных проблем с сердцем. Ему якобы должны были провести полное обследование и процедуру по восстановлению кардиовертера, который ему имплантировали.

Администратор группы сообщила, что с артистом всё в порядке, а его концертный директор назвал возникшие слухи чушью.

Напомним, что в 2017 году у Расторгуева была обнаружена патология сердца, врачи диагностировали аритмию.

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#госпитализация
#музыкант
#москва
#больница
#заболевания
#сердце
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В Подмосковье проверили готовность к сезону ещё около 20 аттракционов
05 апреля 2024, 15:45

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Проверку 17 аттракционов Московской области к работе в тёплый сезон провели инспекторы государственного технического надзора Минэкологии региона, сообщает пресс-служба министерства.
«Проверка аттракционов — это необходимая мера для обеспечения безопасности посетителей развлекательных парков. Проверка помогает выявить и своевременно устранить проблемы с состоянием и инфраструктурой аттракционов, благодаря чему модно предотвратить аварии и несчастные случаи», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Проверка не выявила существенных проблем ни с одним из 17 аттракционов. В министерстве также напомнили, что на прошлой неделе инспекторы гостехнадзора проверили 45 аттракционов в разных округах Подмосковья. Нарушений обнаружено не было.

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#московская область
#подмосковье
#проверка
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Москвичам пообещали весеннюю погоду
Синоптик Шувалов спрогнозировал возврат тепла в Москву
05 апреля 2024, 15:33

Фото: iStock/Aerial3

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается возвращение тёплой весенней погоды.
«Ожидается возврат тепла. Не такого, конечно, рекордного, как было в первые три дня апреля. Но всё равно тепло вырвется вперёд и по срокам будет опережать календарь на полторы недельки. Прогнозируется 15-17°С. То есть мы рвёмся в весну», — прокомментировал в беседе с RT синоптик.

Однако, предупредил специалист, в эту субботу в столице будет всё ещё довольно прохладно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял о рекордно высоких для начала апреля температурах в Москве. Он объяснял такое погодное приходом воздушных масс в европейскую часть России из Африки.

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«Смута»: Что известно о новой российской игре и в чем ее уникальность
05 апреля 2024, 15:30

Фото: iStock/Arsenii Palivoda

В России вышла новая компьютерная игра под названием «Смута». Релиз успел наделать много шума в сети, собрав как восторженные отзывы пользователей, так и критику заядлых игроманов.
Что же из себя представляет «Смута» и стоит ли хотя бы попробовать поиграть в неё, попытается разобраться редакция сайта «Радио 1».

Что вообще такое Смута


Смутой или Смутным временем называется период российской истории, длившийся с 1598 года по 1613 год. Это один из двух наиболее значительных (наряду с эпохой дворцовых переворотов) династических кризисов в Русском государстве, вызванный пресечением московской ветви династии Рюриковичей.

Смута тесно связана с династическим кризисом и борьбой боярских группировок за власть. Завершились Смутные времена в 1613 году, когда на престол был возведён царь Михаил Романов.

О чём новая российская игра «Смута»


«Смута» — это экшен-игра, литературной основой для которой стал роман 1829 года «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Она посвящена периоду Смутного времени в России. Игра рассказывает о приключениях боярина Юрия Милославского, которому выпадает шанс принять участие в исторических событиях, определивших лицо страны — таких, как битва за Москву.

Игроку предлагается пройти этот мир, находящийся на грани вымысла и реальности, от третьего лица. Геймплей — экшен от третьего лица с квестами и прокачкой. Это не совсем открытый мир, но локации достаточно большие, чтобы там было что исследовать, уверяют авторы. Квесты можно проходить разными способами в зависимости от образа, который примеряет главный герой.

Что известно о разработчиках


«Смуту» разработала российская игровая студия Cyberia Nova. Известно, что средства на создание игры выделила организация «Институт развития интернета», а эксклюзивные права на продажу «Смуты» отдали платформе VK Play.

Для летсплея разработчики пригласили стримершу Алину Рин. Она играла в «Смуту» в течение часа.

Чем интересна игра «Смута» и в чем ее уникальность


Судя по отзывам интернет-пользователей, которым уже удалось оценить «Смуту», у неё есть все перспективы стать самой прорывной и интересной российской компьютерной игрой. Приключенческая игра, разработчикам которой удалось создать идеальную графику, основанная на реальном периоде богатой российской истории — кажется, что успех «Смуты» был обеспечен с самого начала.

Совсем не удивительно, что на второй день релиза «Смуту» гораздо чаще хвалят, чем ругают.

Есть ли аналоги у «Смуты»


Первая ассоциация, которая приходит к заядлым игроманам после первого тест-драйва «Смуты», — это легендарная компьютерная игра «Ведьмак». Приключенческую российскую игру также часто сравнивают с Assassin’s Creed и Ghost of Tsushima.

При этом, на российском рынке «Смута» первая столь интересная и завораживающая компьютерная игра.

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#компьютер
#игра
#россия
#разработка
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Лидера группы «Любэ» госпитализировали в Москве
«112»: Николай Расторгуев госпитализирован из-за проблем с сердцем
05 апреля 2024, 15:20

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев госпитализирован в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает «112».
Музыкант приехал вместе с личным врачом. Ему проведут полное обследование, а также процедуру по восстановлению кардиовертера, который ранее Расторгуеву имплантировали.

Напомним, в 2017 году у певца обнаружили патологию сердца, медики диагностировали аритмию.

Ранее сообщалось, что актриса Светлана Светличная была экстренно госпитализирована в Москве. Артистка вызвала медиков после того, как ей стало плохо. Ей диагностировали острый коронарный сидром, который связан с нарушением кровотока.

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#музыкант
#медики
#госпитализация
#певец
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Студенты Подмосковья проходят весеннюю школу вожатых
05 апреля 2024, 15:07

Фото: пресс-служба МИСК Московской области

В Подмосковье проходит Весенняя школа вожатых для студентов РСО. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В Подмосковье на базе Государственного университета просвещения проходит Весенняя Школа вожатых для студенческих педагогических отрядов Московской области.

«В рамках насыщенной образовательной программы будущие вожатые узнают об истории РСО, нормативно-правовых основах деятельности педагогов, профессиональной этике, детской психологии, правилах безопасности, а также разбираются в нюансах работы с детьми. Полученные знания студенты отрабатывают на практических занятиях — решают логические задачи, погружаются в конкретные ситуации, развивают коммуникативные и организаторские навыки и участвуют в играх на командобразование», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что летом студенты смогут показать свои умения вожатыми педагогических отрядов отправятся в детские лагеря на территории Подмосковья, а также в Артеке и Орлёнке.

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#подмосковье
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#студенты
#лагеря
#детские лагеря
#миск мо
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Волынец предложила увеличить страховой стаж для многодетных матерей
05 апреля 2024, 14:37

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой включить в страховой стаж матери период с момента рождения третьего ребёнка до её выхода на пенсию.
Такая мера, по её мнению, позволит матери не беспокоится о своей пенсии после рождения третьего ребёнка. Кроме этого, увеличение страхового стажа способствует поддержке семьи и традиционных ценностей.

«Прошу в защиту прав и интересов детей поддержать вышеуказанную инициативу и разработать соответствующий законопроект, который приведёт к положительным изменениям в жизни многодетных семей», — приводит RT текст обращения Волынец на имя зампреда Госдумы Анны Кузнецовой.

До этого Росстат сообщил, что реальный размер пенсий в России в феврале 2024 года снизился по сравнению с январем на 0,6%. Как передают argumenti.ru, средняя пенсия в нашей стране составляет 27,7% от средней зарплаты.

Ранее юрист Илья Русяев заявлял, что гражданину России могут отказать в выплате страховой пенсии в случае, если у россиянина не хватает положенного стажа работы. В частности, отказ может прийти гражданину в случае его рабочего стажа менее 15 лет.

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#пенсии
#семьи
#росстат
#дети
#многодетная семья
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«Подстричь шёрстку дома или в салоне»: Эксперты рассказали о правилах груминга
Кинологи рассказали, как сэкономить на груминге собаки
05 апреля 2024, 14:29

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Качественный уход за внешним видом домашнего любимца превратился в сложный, комплексный процесс. Однако, пренебрегать процедурами красоты, которые доступны четвероногим, тоже нельзя.
О способах, при помощи которых можно сэкономить на груминге для собаки, «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Не рекомендую самостоятельно стричь собак, если вы не знаете, как правильно это делать. Помимо того, что вы можете поранить питомца, вы можете испортить ему шерсть. Есть ряд пород, которым требуется особый и достаточно сложный груминг, с такими питомцами лучше обращаться к профессионалам», — отметил эксперт.

Однако, по словам Голубева, каждый хозяин может научиться самостоятельно мыть, вычёсывать свою собаку, а также стричь ей когти. Это поможет здорово сэкономить на услугах зоо-салонов красоты для животных.

Домашний уход

Практически каждый собаковод может выполнять гигиенический груминг самостоятельно. Он позволяет сохранять шерсть питомца чистой. Для процедуры понадобятся специальные средства и аксессуары для ухода за животными. В гигиенический груминг входят мытье, сушка феном, вычесывание колтунов, стрижка когтей, чистка ушей, глаз.
Если с детства приучать собаку мыться в ванной, это войдет в привычку. Помыть собаку самостоятельно несложно: важно, чтобы питомцу было спокойно и комфортно находиться в ванной комнате. Для мытья обязательно используйте специальные средства для собак, не нужно мыть питомца своим шампунем, это плохо скажется на шерсти и коже животного. Также приобретите аксессуары для ухода за шерстью (подбираются по типу шерсти), чтобы расчесывать питомца после гигиенических процедур.

Регулярный осмотр собаки

Возьмите за привычку осматривать собаку с кончика хвоста до носа. Проверяйте, чтобы у питомца были чистые уши, не было выделений из глаз. Обращайте внимание на шерсть. Её состояние сигнализирует о проблемах со здоровьем у питомца. Кроме того, чем чаще вы обращаете внимание на внешний вид питомца, тем проще уход за ним. Легче расчесать формирующийся колтун, чем избавляться от него в груминг-салоне (в некоторых ситуациях может даже потребоваться стрижка).

Откажитесь от ненужных аксессуаров и процедур

Сохранить бюджет поможет отказ от лишних аксессуаров, которые не несут практической пользы. Банты, бабочки, стразы или другие вещи, которые могут принести эстетическое удовольствие, но не принесут пользу.
Также стоит избегать окрашивания шерсти. Не все красители безопасны для собаки и могут вызывать аллергию. Не используйте стразы и блеск тату для украшения шерсти. Данные процедуры могут нанести серьезный вред здоровью собаки. Помимо того, что у питомца может возникнуть аллергия на клей или блестки, он может подавиться или проглотить слизанные стразы. Проглоченные блестки и стразы могут привести к отравлению и проблемам с ЖКТ.
Ваша собака действительно нуждается только в регулярном вычесывании, уходе за глазами, ушами, когтями и периодическом мытье. При этом стоит отметить, что лучше сразу потратиться на хорошие средства по уходу за собакой, чем экономить и каждый раз менять их, чтобы найти лучше, заключил Голубев.

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#собака
#кинолог
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