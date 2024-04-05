Россиянам раскрыли, что делать при блокировке автомобиля другой машиной

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Специалисты Роскачества рассказали, что в ситуации, если автомобиль на парковке заблокировала другая машина, а связаться с владельцем нет возможности, можно обратится к ГИБДД.
«Вероятно, предложат несколько путей решения: постараются сами найти владельца по данным авто, приедут на место для проверки ситуации. Если владелец не обнаруживается, а авто находится на проезжей части и создаёт препятствия для движения других транспортных средств, инспектор ГИБДД может составить протокол и вызвать эвакуатор», — пояснили в беседе с RT в Роскачестве.
А в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что 1 апреля в Москве привлекли к ответственности более 230 нетрезвых водителей.
«Пятница – время напомнить, что нетрезвое вождение опасно и может привести к непоправимым последствиям. По оперативным данным, с начала недели сотрудниками подразделений Госавтоинспекции столицы привлечено к ответственности более 230 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.
Ранее начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков сообщил, что с 2019 года для Госавтоинспекции Московской области приобретено более 180 автомобилей, около 40 мотоциклов и свыше тысячи единиц телекоммуникационного оборудования.
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Мелисса Тимофеева