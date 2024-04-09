Назван метод освободить дворы от машин

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что для разгрузки дорог и дворов от машин, в частности в больших мегаполисах, необходимо развитие транспортной сети и расширение автомобильных полос.
«Дороги в мегаполисах, например, нужно строить не по факту, а немного заходя вперёд. Посмотреть, что районы будут заселяться и учитывать большую пропускную способность автомобильных дорог», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Он высказал мнение о том, что запрет параллельного импорта автомобилей не будет эффективным в данном вопросе.
Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Петр Шкуматов заявлял, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.
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