Стало известно, на сколько подорожал шиномонтаж в России

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Аналитический ресурс «Чек Индекс» предоставил данные о росте цен шиномонтажа в России за год на 14%.
Отмечается, что в Москве стоимость шиномонтажных работ за год увеличилась на 10%.
Как заметили эксперты, спрос на замену резины в Москве вырос из-за резкого потепления.
Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Петр Шкуматов заявлял, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.
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Как заметили эксперты, спрос на замену резины в Москве вырос из-за резкого потепления.
«Это повлияло и на ценник. Однако средний чек по категории шиномонтажа выше из-за роста числа замен шин на больших колесных дисках, подходящих в основном кроссоверам. Так, чаще всего в начале сезона происходила замена резины с внутренним диаметром 16-18 дюймов, в то время как в прошлом году – диаметром 15-17 дюймов», —пояснили в беседе с Газета.ру эксперты.
Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Петр Шкуматов заявлял, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.
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Мелисса Тимофеева