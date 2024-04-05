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Стало известно, на сколько подорожал шиномонтаж в России

Шиномонтаж в России подорожал на 14%
05 апреля 2024, 18:09
Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Аналитический ресурс «Чек Индекс» предоставил данные о росте цен шиномонтажа в России за год на 14%.
Отмечается, что в Москве стоимость шиномонтажных работ за год увеличилась на 10%.

Как заметили эксперты, спрос на замену резины в Москве вырос из-за резкого потепления.


«Это повлияло и на ценник. Однако средний чек по категории шиномонтажа выше из-за роста числа замен шин на больших колесных дисках, подходящих в основном кроссоверам. Так, чаще всего в начале сезона происходила замена резины с внутренним диаметром 16-18 дюймов, в то время как в прошлом году – диаметром 15-17 дюймов», —пояснили в беседе с Газета.ру эксперты.

Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Петр Шкуматов заявлял, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.

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Спрогнозирован средний курс доллара на весь год
Финансист Рокотянская предрекла средний курс доллара почти 92 рубля в этом году
05 апреля 2024, 18:21

Фото: iStock/Pineapple Studio

Эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская заявила, что средний курс доллара в этом году будет находится на уровне 91,9 рубля.
«Санкционное давление будет оказывать давление на денежные объемы российского экспорта. При этом импорт тоже будет ограничен жесткой денежно-кредитной политикой. Фактор неопределенности — выкупы долей в российских компаниях у нерезидентов, крупные погашения долга в недружественных валютах», — добавила в беседе с Газета.ру Рокотянская.

Она отметила, что пока рубль будет стабилен.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер заявил, что доллар может опуститься до 90 рублей в апреле.

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#импорт
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В Турции допустили падение экспорта в Россию на фоне санкций
Bloomberg: Турция допустила падение экспорта в РФ из-за санкций Запада
05 апреля 2024, 17:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Западные санкции значительно замедлили поставки турецкой продукции в Россию. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в прошлом году в сфере машиностроения был зафиксирован резкий рост поставок в Россию. Однако в этом году прогнозируется падение объёма экспорта на один миллиард долларов.

По словам председателя Ассоциации экспортёров машиностроения Турции Кутлу Каравелиоглу, такой прогноз основывается на стремительно растущих санкционных списках товаров, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

Санкционные ограничения западных стран в отношении поставок товаров в Россию больше всего затронул экспорт деталей станков, полупроводников и печатных плат, поскольку они имеют двойное назначение, сообщил юрист по санкциям и экспортному контролю в Reed Smith.

Он добавил, что особый контроль со стороны Запада ведётся за металлургическим, горнодобывающим, строительным, аэрокосмическим и производственным секторами.

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Подмосковные предприниматели могут принять участие в конкурсе «Экспортер года 2024»
05 апреля 2024, 17:21

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковных предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе «Экспортер года 2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Подать заявку на участие в конкурсе могут крупные компании, малый и средний бизнес и индивидуальные предприниматели.

«За время проведения конкурса мы узнали более 6 тысяч таких вдохновляющих историй от компаний со всех уголков России. Традиционно в конкурсе участвуют производители и поставщики самой разнообразной продукции: от конфет с кедровыми орехами, кинопродукции, облачных решений и систем слежения до сувениров ручной работы, сервисов по созданию программ лояльности, вертолетов и оборудования для предприятий АПК», — поделилась гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

​Оставить заявку н а участие в конкурсе все желающие могут на официальном сайте проекта до 30 июня 2024 года.

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В Подмосковье заключили уже более 300 договоров на размещение летних веранд

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#компании
#предприниматели
#средний бизнес
#подмосковье
#конкурс
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В Подмосковье заключили уже более 300 договоров на размещение летних веранд
05 апреля 2024, 16:36

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Уже 322 договора на размещение летних веранд при кафе, ресторанах и предприятиях быстрого питания заключили в Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Рестораторы отмечают, что спрос на столики под навесом ежегодно растёт. Сейчас веранды являются визитной карточкой Подмосковья, они позволяют развивать гастрономический туризм. По состоянию на 1 апреля заключено уже 322 договора на установку летних веранд», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
В министерстве добавили, что заключить договор на размещение летней веранды в Московской области можно удобно и быстро благодаря цифровизации. Заявка отправляется через региональный портал госуслуг, и в течение двух часов приходит ответ.

Всего в этом сезоне в Подмосковье планируют открыть более 500 летних веранд.

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#минсельхозпрод мо
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#подмосковье
#московская область
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В Московской области появится новое производство изделий из пластмасс
05 апреля 2024, 15:50

Фото: istockphoto / valtron84

В Сергиевом Посаде расширят производство изделий из пластмасс. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Предприятие «ПОЛИСТАР» расширит производство автомобильных ковров и брызгозащиты.

«Инвестиции в проект составят порядка 100 млн рублей. Из них 79,7 млн рублей, или почти 80% от общей суммы, инвестор получит в подмосковном Фонде развития промышленности в виде льготного займа по программе «Импортозамещение». За счет развития предприятия компания создаст около 40 рабочих мест для жителей округа», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что на данный момент предприятие уже занимается производством алюминиевых порогов для кроссоверов, текстильных ковриков, а также пластиковых крыльев для грузовой спецтехники.

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#подмосковье
#инвестиции
#производство
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#екатерина зиновьева
#импортозамещение
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В Красногорске прошла торгово-закупочная сессия с новым агрегатором
05 апреля 2024, 10:46

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Доме правительства Московской области прошла вторая торгово-закупочная сессия с новым агрегатором фермерской продукции. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Конференция проводилась для товаропроизводителей региона и была посвящена поставкам натуральной продукции в магазины «Х5 Group».

«Это первый агрегатор, который появился у нас в Московской области. На сессии все желающие смогли задать все интересующиеся их вопросы. Напомню, что они сами покупают продукцию у фермера и централизованно поставляют ее в торговые сети. Кроме того, в рамках проекта возможна работа с самыми минимальными объемами продукции. К каждому фермерскому продукту компания прорабатывает индивидуальный подход и готова рассмотреть любые предложения», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, ​что участие в мероприятие также приняли Россельхознадзор, ​отраслевые специалисты Минсельхозпрода и сельхозтоваропроизводители со всего Подмосковья.

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#конференция
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«Ведомости»: США точечно угрожают иностранным банкам за сотрудничество с Россией
05 апреля 2024, 10:17

Фото: iStock/SSV-Photo

Власти США предпринимают усилия по отсечению РФ от системы международных расчетов и угрожают международным банкам за связи со страной. Об этом со ссылкой на собеседника в крупной сырьевой компании сообщают «Ведомости».
Сообщается, что Вашингтон интересуется банками из Турции, КНР, ОАЭ, Катара и стран-участников СНГ. Таким образом, Штаты пытаются воздействовать на банки государств, которые Россия использует для обхода санкций. По этой причине, по мнению экспертов, «срок жизни» открытых корреспондентских счетов у российских банков в иностранных не более полугода, подчеркивают эксперты.

Представитель американского финансового ведомства подтвердил, что официальные лица страны проводят беседы с государственным и частным сектором иностранных государств, в которых предупреждают о рисках ведения бизнеса с банками РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны начали всё чаще отказываться от обслуживания российских карт. Это связано, по его мнению, с давлением, которое оказывают США на эти государства.

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Подмосковный фермер Климович стал финалистом национальной премии
04 апреля 2024, 22:57

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Глава крестьянско-фермерского хозяйства «ТехноВелес» Артём Климович стал финалистом национальной премии «Россия – страна возможностей». Об этом рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Рады видеть, как подмосковные фермеры активно принимают участие во всероссийских конкурсах и проектах, представляя достижения и продукцию региона. Финалисты определены, начался этап народного голосования. Все желающие могут поддержать Московскую область в лице нашего фермера из городского округа Лотошино», – отметил Мурашов.
Национальная премия выделяет людей с уникальной историей, которые своими достижениями вдохновляют общество. Климович представлен в номинации «Предпринимательство». Он участвует в конкурсе с собственным проектом создания мультифермерского хозяйства с нуля.

Проголосовать за Артёма можно на странице соцсети «ВКонтакте» по ссылке.

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#московская область
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В Подмосковье разработали импортозамещающие комплектующие для спецтехники
04 апреля 2024, 22:30

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье будут производить импортозамещающие комплектующие для специальной техники. Их разработала компания «Интеграл», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания специализируется на опытно-конструкторских и испытательных работах в машиностроении. Она разработала приводную механическую муфту для специальной гусеничной техники. Такие муфты применяют для соединения двигателя внутреннего сгорания с рабочим устройством – генератором и гидравлическим насосом», – рассказали в министерстве.
Там добавили, что объём инвестиций в разработки составил около 15 млн рублей. 9,5 млн из них – это средства гранта, предоставленные Агентством по технологическому развитию.

«Интеграл» уже разработал опытный образец муфты и провёл его ресурсные испытания. Приводная механическая муфта сможет стабильно функционировать в широком диапазоне температур, но главное – заместит импортные аналоги. На первом этапе изделие будут производить для компании «ДСТ Техинком СМ», а в дальнейшем планируют запустить его в массовое производство.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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