Произведённая в Подмосковье бытовая химия поступила в торговую сеть Казахстана

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В магазины одной из самых крупных торговых сетей Казахстана поступила бытовая химия, произведённая в подмосковных Мытищах компанией «ИНТЕРСЭН-плюс», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«В этой ритейл-сети мы решили представить свою бытовую химию под брендом SPELL. Благоприятному ценообразованию способствует то, что при её создании используются флаконы, изготовленные нами на собственном производственном оборудовании», — рассказал гендиректор компании Дмитрий Куршин.Сеть, закупившая подмосковную бытовую химию, состоит из более чем 200 магазинов в 14 городах Казахстана. Сейчас покупателям там предлагается 12 товаров от «ИНТЕРСЭН-плюс», в том числе средство для удаления плесени, антижир для стеклокерамики, средства для чистки стёкол и пр.
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