Три начинающих фермера из Клина получили гранты «Агростартап»

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Гранты по подмосковной программе поддержки начинающих фермеров «Агростартап» получили в этом году одиннадцать человек, в том числе — три представителя городского округа Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В число фермеров, прошедших конкурсный отбор на получение гранта, вошли представители Клина Владимир Родченко (разведение пчёл, производство и реализация мёда и других продуктов пчеловодства», Татьяна Чернигина (разведение форели) и Дмитрий Хан (разведение осетров)», — говорится в сообщении.А областном Минсельхозпроде напомнили, что на грант «Агростратап» могут претендовать ещё не реализованные фермерские проекты, а также хозяйства, зарегистрированные в текущем году. Средства предназначены на покупку земли, оборудования, сельскохозяйственных животных и пр. При этом получатель гранта должен вложить не менее 10% собственных средств и в течение пяти лет создать новые рабочие места.
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