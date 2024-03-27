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В Подмосковье разработали уникальную потолочную систему для школьных лабораторий

27 марта 2024, 14:56
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания из Солнечногорска «Арисмо инжиниринг» разработала уникальную потолочную систему для нужд лабораторных классов в школах, она обеспечивает возможность эффективно и безопасно проводить химические и физические опыты, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Наши системы, оснащённые электричеством, водой, газом, цифровыми данными и многим другим, позволяют учителям доступно преподносить информацию, а школьникам — почувствовать себя настоящими учеными в исследовательской лаборатории», — отметил гендиректор компании Сергей Овчинников.
Ранее потолочные системы такого типа для российских школ закупали в Германии. Теперь используется эта отечественная разработка — не только полностью уникальная, но и не уступающая зарубежным аналогам.

В настоящее время потолочные системы от «Арисмо инжиниринг» устанавливаются в школах по всей России, кроме того, компания начала выходить на зарубежные рынки.

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Подмосковные производители зоотоваров привезли продукцию на выставку в Казахстане
27 марта 2024, 14:10

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Шесть подмосковных производителей участвуют в международной специализированной выставке зоотоваров и услуг в Казахстане ZooExpo 2024. Они отправились туда при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Мероприятие проходит в городе Алматы и продлится до 29 марта. На нём проводят презентации производителей зоотоваров и круглые столы с участием предприятий и покупателей. Подмосковные компании представляют продукцию на коллективном стенде региона. Фонд подготовил экспонентов и обеспечил финансирование их участия в выставке», – уточнили в министерстве.
Свою продукцию на выставке представляют производители наполнителей для туалетов животных «РАМЭКО» из Жуковского, «АВК» из Клина и «Топселлер» из Солнечногорска, производитель кормов для животных «Дикей Март» из Щёлкова, производитель товаров для животных «ОптСнаб» из Серпухова, а также индивидуальный предприниматель Тарасова из Лыткарина, которая выпускает одежду и другую текстильную продукцию для питомцев.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает услуги подмосковным компаниям бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство». Перечень услуг для экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Подмосковья.

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Стало известно о будущем торговых отношений России и Турции
Dünya: банки Турции отклоняют платежи из России, экспортёры не получают деньги
27 марта 2024, 12:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турецкие экспортёры до сих пор не могут получить денежные переводы из России, поскольку банки отклоняют их. Об этом сообщает местная газета Dünya.
Отмечается, что с начала текущего года экспортёры не могут получить деньги и закрыть экспортные счета, поскольку турецкие банки отклонили платежи из России.

Однако по Коммюнике о решении №32 о защите стоимости валюты Турции и по циркуляру об экспорте для его реализации экспортная выручка должна поступить в страну в течение 180 дней.

Министерство торговли Турции, тем временем, сообщает, что этот период – то форс-мажорные обстоятельства для России и Украины. Ведомство может предоставить дополнительное продление на срок до двух лет по окончании периода уведомления.

Издание утверждает, что эта ситуация застопорила торговлю между Россией и Турцией. В дальнейшем, это может привести к сокращению производственных мощностей, поскольку закрытие рынка влечёт за собой замедление производства. Это, в свою очередь, окажет негативное влияние на занятость.

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В Серпухове стартовала реконструкция комплекса по переработке овощей
27 марта 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Первый этап масштабной реконструкции комплекса по переработке овощей начался в деревне Ивановское городского округа Серпухов, ход работ проверили сотрудники регионального Главгосстройнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.
«В первый этап реконструкции входит постройка двухэтажного здания для твёрдых бытовых отходов (ТБО) площадью более 1,2 тыс. квадратных метров. Сейчас на объекте вырыт котлован, обустроен фундамент, установлены несущие и ограждающие конструкции будущей постройки. Идёт обустройство внутренних инженерных систем и отделка помещений», — говорится в сообщении.
Всего реконструкция комплекса будет проводиться в три этапа. На втором этапе построят корпус для переработки овощей, на третьем — дополнительный склад и систему очистных сооружений.

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#экономика
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#главгосстройнадзор мо
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В Лыткарине построят два склада для мясоперерабатывающего завода
27 марта 2024, 10:44

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Два склада для нужд Лыткаринского мясоперерабатывающего завода построят на территории городского округа Лыткарино, это позволит увеличить производство и создать дополнительные рабочие места в муниципалитете, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Выдано разрешение на строительство двух складов — площадью 1192 и 1414 квадратных метров. Один из складов будет холодильной камерой вместимостью до 1000 тонн, там будет хранить мясное сырьё, на втором складе планируют хранить готовую продукцию — мясные консервы», — отмечается в сообщении.
Общие инвестиции в проект составляют около 200 миллионов рублей. После ввода в эксплуатацию новых складов объём производства Лыткаринского мясоперерабатывающего завода планируют увеличить на 18%. Кроме того, на предприятии откроется 20 дополнительных вакансий.

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#строительство
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Родственникам погибших в «Крокусе» назначили 32 пенсии
27 марта 2024, 05:52

Фото: iStock/ PIKSEL

Социальный фонд назначил к данному моменту 32 пенсии по потере кормильца родственникам жертв теракта в «Крокус сити холле», сообщил РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков.
«Это трагедия для всех, поэтому мы стараемся проактивно выявлять семьи, в которых есть пострадавшие и погибшие. Сотрудники фонда ведут прием граждан в оперативном штабе и центре помощи пострадавшим», — сказал Чирков.

Пенсии были назначены в беззаявительном порядке. При этом, по его словам, на горячую линию по вопросам выплат поступило 270 обращений, еще пять – в единый контакт-центр. Люди спрашивают о потере документов, оплате больничных листов, перечислении денег для раненных, компенсации вреда здоровью, выплате пособия на погребение и по другим темам.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Данные о числе жертв пока разнятся — от 139 человек до 143. Пострадали — 182 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.

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Цены на какао-бобы бьют исторический рекорд, превысив отметку в $10 000 за тонну
27 марта 2024, 04:29

Фото: iStock/WS_Studio

Фьючерсы на какао-бобы установили новый исторический рекорд, превысив отметку в 10 тысяч долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость какао с поставкой в мае выросла более чем на 2,5 процента. В целом котировки с начала 2024 года выросли в 2,4 раза, а за последние пять сессий какао подорожало более чем на 20 процентов .К 7 марта цены на тонну сырья поднялись уже до 6,55 тысячи долларов, с начала года цены выросли в полтора раза.

Причиной ценового ралли стали сильная жара и рекордный за последние 30 лет уровень осадков в Кот-д’Ивуаре и Гане, обеспечивающих около 60 процентов поставок какао-бобов в мире. Кроме того, в рекордно высоких ценах на какао-бобы виноват и европейский закон о защите лесов, рассказала эксперт «БКС Мир инвестиций», экономист Людмила Рокотянская.

По её словам, из-за этого закона трейдеры в Европе стремятся закупать бобы впрок, поскольку новые правила сильно усложняют импорт продукции из тех стран, где их вырубают.

«С другой стороны, сельское хозяйство — отрасль циклическая. Высокие цены на какао-бобы будут способствовать росту инвестиций в посадки новых деревьев. А значит, в дальнейшем ценник <...> стабилизируется», — отметила Рокотянская, добавив, что уже в самое ближайшее время может произойти охлаждение котировок.

Обновляющая исторические рекорды стоимость какао-бобов ведет к усилению глобального дефицита ключевого для производства шоколада сырья и резкому росту цен на продукт в 2024 году. В итоге, на Западе растет количество сладостей с пониженным содержанием шоколада или вовсе без него, пишет Bloomberg. Вместо шоколада компании все чаще используют карамель и арахисовое масло.

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#шоколад
#экономика
#рекорд
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Россия потеряла 22 млрд рублей на экспорте дерева из-за санкций
27 марта 2024, 04:11

Фото: iStock/ rparys

Из-за западных санкций Россия потеряла 22 млрд рублей на экспорте дерева, сообщает РИА Новости.
Из-за закрытия европейского рынка поставки российской древесины снизились на 20-30%. В новых условиях отечественные компании переориентировали продажи на Азию, где крупнейшим потребителем российской древесины является Китай. Но объемы рынка там все равно недостаточны, чтобы полностью компенсировать утрату рынка Евросоюза, отмечает агентство.

Однако, Египет, Израиль и Мексика постепенно увеличивают закупки российской древесины, утешают эксперты.

Тем временем санкции против России заставили ЕС перейти с российской древесины на американскую и турецкую. В результате с 2021 года экспорт этого товара из США в ЕС вырос в 1,6 раза, достигнув $1,3 млрд. По словам завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрия Завьялова, европейские страны закупили максимальное количество древесины в 2022 году до принятия очередного пакета антироссийских санкций.

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#евросоюз
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Сбербанк сообщил об изменении условий выдачи льготной ипотеки
27 марта 2024, 04:09

Фото: iStock/ jaturonoofer

В Сбербанке сообщили об изменении условий выдачи льготной ипотеки, передает «Коммерсантъ»
В частности, с 28 марта банк отменит требования субсидирования льготных ипотек со стороны застройщиков для своих зарплатных клиентов. А с 4 апреля «Сбер» перестанет требовать субсидировать льготные ставки для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка.


«Мы находимся в постоянном диалоге с нашими клиентами и партнерами. Ранее мы отмечали, что найдем сегменты клиентов, которым предложим более выгодные и комфортные условия по ипотеке», — заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.


Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что массовая льготная ипотека в стране должна закончиться летом 2024 года и больше не возобновляться.

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#сбербанк
#ипотека
#льготная ипотека
#служба
#застройщики
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Минстрой пересмотрел цены на жилье
27 марта 2024, 02:34

Фото: iStock/ AndreyPopov

Минстрой России обновил официальную стоимость «квадратного метра» жилья на второй квартал 2024 года, передает «Российская газета».
Издание обратило внимание на то, что в большинстве регионов цены незначительно выросли. Больше всего стоимость 1 кв. м подорожала в Республике Алтай (с 114 до 131 тыс. руб.) и Еврейской АО (с 84 до 100 тыс. руб.). Немного упали цены в Тульской области, Севастополе, Ямало-Ненецком АО, Тыве и Якутии. В Санкт-Петербурге показатели остались прежними.

Самое дорогое жилье традиционно в Москве (175 тыс. руб. за 1 кв.м), Санкт-Петербурге (165 тыс. руб.) и Приморском крае (160 тыс. руб.). Самое доступное жилье — по-прежнему в Кабардино-Балкарии (46 160 руб. за 1 кв. м).

Показатели средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья применяются для расчета размеров социальных выплат россиянам на приобретение или строительство жилья из федерального бюджета, напомнили в ведомстве.

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#строительство
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#минстрой
#цены
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