В Подмосковье разработали уникальную потолочную систему для школьных лабораторий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания из Солнечногорска «Арисмо инжиниринг» разработала уникальную потолочную систему для нужд лабораторных классов в школах, она обеспечивает возможность эффективно и безопасно проводить химические и физические опыты, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Наши системы, оснащённые электричеством, водой, газом, цифровыми данными и многим другим, позволяют учителям доступно преподносить информацию, а школьникам — почувствовать себя настоящими учеными в исследовательской лаборатории», — отметил гендиректор компании Сергей Овчинников.Ранее потолочные системы такого типа для российских школ закупали в Германии. Теперь используется эта отечественная разработка — не только полностью уникальная, но и не уступающая зарубежным аналогам.
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