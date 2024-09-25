Производитель лифтов из Серпухова создал 50 новых рабочих мест

Фото: пресс-служба Серпуховского лифтостроительного завода.
Серпуховский лифтостроительный завод решил увеличить штат специалистов и дополнительно создали на предприятии около 50 рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«После модернизации производства, проведённой в 2022 году, завод стал суперсовременным предприятием, где было создано около 400 рабочих мест. Сейчас завод выпускает лифты от бизнес-класса до серийных моделей. Сейчас завод стремительно наращивает мощности, что требует и создания новых рабочих мест. Сегодня на предприятии – порядка 50 вакансий», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На предприятии смогут найти работу высококвалифицированные специалисты с техническим образованием. Это инженеры, технологи, конструкторы, электронщики по ремонту станков и оборудования, слесари и электросварщики.
Также есть спрос на наладчиков и операторов технологических установок.
Желающие работать на предприятии могут обратиться в отдел управления персоналом по телефону: +7 (495) 644 4408 (доб. 1206).
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Лора Луганская