Шатурские боксёры взяли семь наград соревнований в Рязанской области

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура.
Юные шатурские боксёры завоевали семь медалей областного турнира «Za Победу» памяти гвардии лейтенанта, кавалера ордена Мужества Эльвина Мамедова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Шатура.
«На ринге встретились сильнейшие спортсмены из разных регионов страны. Спортшколу «Шатура» представляли семь боксёров. Золотые награды выиграли Анфиса Арзамазова и Милан Максягин, серебряные – Сергей Кащук, Арсений Стопкин и Георгий Обмелюхин, бронзовые – Роман Назаров и Нурмухаммед Беделбаев», – говорится в сообщении.В администрации добавили, что соревнования прошли в городе Сасово Рязанской области.
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