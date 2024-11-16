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Шатурские боксёры взяли семь наград соревнований в Рязанской области

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура.

Юные шатурские боксёры завоевали семь медалей областного турнира «Za Победу» памяти гвардии лейтенанта, кавалера ордена Мужества Эльвина Мамедова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Шатура.


«На ринге встретились сильнейшие спортсмены из разных регионов страны. Спортшколу «Шатура» представляли семь боксёров. Золотые награды выиграли Анфиса Арзамазова и Милан Максягин, серебряные – Сергей Кащук, Арсений Стопкин и Георгий Обмелюхин, бронзовые – Роман Назаров и Нурмухаммед Беделбаев», – говорится в сообщении.
В администрации добавили, что соревнования прошли в городе Сасово Рязанской области.

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#московская область
Ещенко раскрыл, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство в РПЛ
Ещенко заявил о недостатке у «Спартака» стабильности
15 ноября 2024, 22:00

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что команде для борьбы за чемпионство в РПЛ недостаёт стабильности.
«Спартаку» не хватает стабильности для борьбы за чемпионство. Я не все матчи смотрел, но вижу, что команда то хорошо играет, то не особо. Учитывая эти взлеты и падения, будет тяжело завоевать золотые медали. Но впереди зимняя пауза, время есть ещё, посмотрим», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Ещенко.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результаты Российской Премьер-Лиги после завершения первой половины чемпионата, отметив, что сейчас идёт интересная борьба между командами. По его мнению, «Спартак», «Динамо» и ЦСКА могут навязать борьбу лидерам РПЛ.

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#тренер
#борьба
#спартак
#рпл
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Плющев охарактеризовал игру «Локомотива» в этом сезоне КХЛ
Плющев назвал игру «Локомотива» в этом сезоне КХЛ хорошей
15 ноября 2024, 21:51

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил результаты ярославского «Локомотива» в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ.
По его мнению, команда хорошо играет, однако не показывает чего-то небывалого.

«Хорошая команда — это команда, в которой гармонично взаимодействуют все линии, а каждый игрок на площадке знает, что ему делать в отдельных эпизодах. «Локомотив» начал сезон спокойно и уверенно, команда идёт и набирает свои очки, которая она должна собирать. «Локомотив» делает свою работу. Не скажу, что он показывает что-то фантастическое в обороне или атаке. Команда играет на том же уровне, что и в прошлом году», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Плющев.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявлял о том, что «Локомотив» в рамках КХЛ сейчас показывает настоящий чемпионский хоккей.

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#тренер
#хоккей
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#спорт
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Россия одержала самую разгромную победу в истории со счетом 11:0 против Брунея
15 ноября 2024, 21:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Сборная России по футболу одержала самую разгромную победу в своей истории, обыграв команду Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0. Игра прошла сегодня вечером, 15 ноября, в Краснодаре на одноименном стадионе.
Голы забили Иван Обляков на 1-й и 28-й минуте, Евгений Морозов — на 10-й, Лечи Садулаев — на 48-й, Никита Кривцов — на 57-й, Тамерлан Мусаев — на 62-й, Андрей Мостовой — на 67-й, Александр Черников — на 73-й, Алексей Батраков — на 79-й, Арсен Адамов — на 88-й. Еще один мяч в пользу российской сборной забил в свои ворота брунейский футболист Нурикван Отман — на 7-й.

Предыдущей самой разгромной победой в истории сборной России была игра со сборной Сан-Марино — счет 9:0.

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#игра
#счёт
#футболист
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Сёмин раскрыл, какие команды способны навязать борьбу лидерам РПЛ
Сёмин выразил уверенность в способности ЦСКА навязать борьбу лидерам РПЛ
15 ноября 2024, 21:35

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результаты Российской Премьер-Лиги после завершения первой половины чемпионата, отметив, что сейчас идёт интересная борьба между командами.
По его мнению, «Спартак», «Динамо» и ЦСКА могут навязать борьбу лидерам РПЛ.

«Борьба в РПЛ интересная. Есть не только три ведущие команды, но ещё и «Спартак», «Динамо», ЦСКА, которые могут подтянуться к лидерам и навязать им борьбу. Очень важный период будет между первым и вторым кругом, так как в нём начнётся большая и сложная подготовка ко второй части чемпионата. Кто её лучше проведёт, тот и будет претендовать на медали», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Сёмин.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру полузащитника Алексея Батракова в РПЛ, отметив, что спортсмен является хорошим профессионалом.

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#медали
#борьба
#спартак
#счёт
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Сёмин оценил игру Батракова В РПЛ
15 ноября 2024, 21:27

Алексей Батраков (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру полузащитника Алексея Батракова в РПЛ, отметив, что спортсмен является хорошим профессионалом.
«Батраков — это хороший молодой футболист, который помогает «Локомотиву», но пока рано говорить про него. Приятно видеть его лучшим бомбардиром РПЛ, но на короткой дистанции обсуждать Батракова нет смысла, лучше говорить на длинной дистанции. Молодёжь в каких-то моментах выстреливает, а в какие-то моменты пропадает. Когда мы увидим стабильную игру от Батракова на протяжении долгого времени, тогда можно будет обсуждать», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Сёмин.

Ранее футболист Максим Самородов заявил, что сборная Казахстана прогрессирует с каждым новым матчем.

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#молодёжь
#рпл
#футболист
#спорт
#спортсмены
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Самородов заявил о прогрессе сборной Казахстана
15 ноября 2024, 21:16

Фото: iStock/eyegelb

Футболист Максим Самородов заявил, что сборная Казахстана прогрессирует с каждым новым матчем.
Вместе с тем он выразил сожаление по поводу поражения от Австрии со счётом 0:2 в Лиге наций и отсутствие голов у сборной в текущем сезоне, отметив, что команда всё равно будет стараться и стремиться к результату.

«Мы прогрессируем с каждым матчем и набираем ход. Всё будет хорошо. Дай Бог, забьём в матче против Норвегии. Будем стараться. Мы хорошо приняли всех дебютантов, ведь мы тоже были на их месте. Поздравляю ребят с дебютом. Почему не идут голы? Не могу ответить на этот вопрос. У нас просто нет моментов. Хочется забивать, но пока не идёт», – приводит Metaratings.ru со ссылкой на Meta-ratings.kz слова Самородова.

Ранее вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Станислав Агкацев заявлял, что с детства мечтал стать частью сборной России, и теперь испытывает огромную радость по этому поводу.

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#футболист
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#спорт
#игра
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Рузские гимнастки завоевали пять медалей на турнире в Лобне
15 ноября 2024, 18:22

Фото: iStock / Maria Moroz

В Лобне состоялся Открытый турнир по художественной гимнастике «Акварельки». Призовые места заняли рузские гимнастки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В индивидуальных упражнениях по результатам соревнований первое место заняла Арина Радченко, второе – Валерия Смирнова и Мария Балабина. На третью ступень пьедестала поднялись Анастасия Немцова и Валерия Миронова. Тренирует юных спортсменок Татьяна Алексеева», – говорится в сообщении.
В турнире приняли участие около 150 гимнасток из таких городов, как Химки, Фрязино, Лобня, Черноголовка, Руза и других.

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#московская область
#спорт
#турнир
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Реконструкция железнодорожной станции Казанское полностью завершена
15 ноября 2024, 16:10

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Павлово-Посадском городском округе завершился ремонт железнодорожной станции Казанское Горьковского направления МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Специалисты ЦППК полностью реконструировали обе платформы. На них заменили плиты перекрытия и фундаментные блоки, установили туалетный комплекс, лавочки с урнами, навесы, малые архитектурные формы, стойки экстренной связи, системы оповещения и динамические табло. Помимо этого, смонтировали светодиодное освещение, построили новые кассы», – отметили в пресс-службе.
Для маломобильных граждан станцию оборудовали пандусами с нескользящим покрытием. Для подхода к остановочному пункту обустроили 670 м дорожек.

Работы стартовали в июле прошлого года. На время ремонта для посадки и высадки пассажиров оборудовали временные платформы.

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Масштабный шахматный фестиваль в Горках Ленинских собрал более 500 участников
15 ноября 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 500 спортсменов собрались на шахматный фестиваль «Мемориал Юрия Дохояна». Он стартовал в музее-заповеднике Горки Ленинские и будет проходить до 17 ноября, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
На соревнованиях побывает сенатор, многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.
«Впервые фестиваль на площадке музея в Горках Ленинских объединит такое число любителей шахмат. Для меня особенно важно, что это фестиваль памяти замечательного тренера и теоретика, моего наставника Юрия Рафаэловича Дохояна. Под его руководством женская сборная России завоевала золото всемирной Олимпиады, а мужская – серебро. Дохоян воспитал несколько поколений гроссмейстеров. 26 октября ему могло бы исполниться 60 лет», – рассказал Карякин.
В программу фестиваля войдут четыре турнира по блицу и быстрым шахматам для детей и взрослых.
«В музее-заповеднике Горки Ленинские уже третий год подряд в выходные желающие достичь гроссмейстерских высот могут свободно посещать занятия шахматного клуба. В будущем году планируем расширить музейный шахматный клуб и открыть Шахматный клуб Сергея Карякина. Принимать соревнования памяти тренера, который воспитал прославленного шахматиста, для нас особая честь», – отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.
Шахматный фестиваль «Мемориал Юрия Дохояна» пройдёт в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Подмосковные тхэквондисты взяли 26 медалей чемпионата и первенства России
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#московская область
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