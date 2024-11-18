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На территории бизнес-центра в Шатуре установили скульптуру комара

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Необычный арт-объект появился на территории шатурского бизнес-центра «Возрождение». Это металлическая скульптура комара, объект установил самый креативный представитель бизнес-сообщества округа Михаил Бобков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В дополнение к уже имеющимся скульптурам — Мухе и Дереву дел — здесь появился Комар», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура



В администрации подчеркнули, что в арт-объектах не всегда нужно искать некий глубокий смысл, и добавили, что целью появления новой скульптуры стало создание хорошего настроения. Эта цель достигнута. Отмечается также, что благодаря усилиям Михаил Бобков вокруг бизнес-центра формируется интересное художественное пространство, а также что реализуемы им идеи вызывают у жителей положительный отклик.

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#шатура
#искусство
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#культура
Объявили дату похорон экс-солиста «На-На» Лёвкина
Прощание с экс-солистом «На-На» Лёвкиным пройдёт 19 ноября
17 ноября 2024, 20:03

Владимир Лёвкин (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Прощание с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Лёвкиным и похороны запланированы на 19 ноября, передал концертный директор Александр.
Уточняется, что место проведения будет известно ближе к утру.

17 ноября Владимир Лёвкин скончался в возрасте 57 лет. Причина смерти артиста — рак лимфатической системы. Лёвкин боролся с болезнью более 20 лет. Рак лимфатической системы четвёртой стадии у певца обнаружили ещё в 2003 году. Из группы «На-на» он ушёл в 90-х годах.

После успешного лечения онкологии Владимир Лёвкин вышел в ремиссию. Несколько лет назад болезнь вернулась. Несмотря на онкологию, артист продолжал выступать. Ещё 1 ноября он давал сольный концерт, а на публику вместе с женой и дочкой Владимир Лёвкин в последний раз выходил 9 ноября на юбилейном вечере Александры Пахмутовой.

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#рак
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Стало известно, где похоронят Светлану Светличную
SHOT: Светлану Светличную похоронят на Ваганьковском кладбище
16 ноября 2024, 15:33

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Светлана Светличная будет похоронена рядом с сыном и супругом на Ваганьковском кладбище столицы, пишет Telegram-канал Shot. Со знаменитостью попрощаются 20 ноября в Доме кино.
По предварительной информации, звезда скончалась от сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания. Светличная ушла из жизни на 85-м году. Помимо онкологии, заслуженная артистка РСФСР страдала Альцгеймером. Также у нее наблюдались проблемы с мышлением и речью. Женщина питалась внутривенно и не вставала, добавил Shot.

Известность и славу Светличной принесли роли в кинолентах «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и прочие.

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#звёзды
#смерть
#кино
#театр
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Режиссер игрового кино Александр Панкратов скончался в 78 лет
16 ноября 2024, 12:45

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Режиссера игрового кино Александра Панкратова не стало на 79-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
«На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова», — сказано в публикации.
Также кинематографисты соболезнуют родственникам и близким умершего. Известно, что с Панкратовым попрощаются и похоронят в понедельник, 18 ноября, на Востряковском кладбище.

Режиссер известен по игровым фильмам «Проделки в старинном духе», «Портрет жены художника», «Завтра» и другим.

Еще Панкратов был кинооператором, участвовал в проектах «Голубой щенок», «Нервы-нервы», «С песней по жизни», «Удивительный мальчик». В 2006 году в свет вышла его книга «Звездное небо над Потылихой».

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«Атомный взрыв»: Филолог рассказал про значение Велимира Хлебникова в мировой поэзии
Филолог Журбин: поэт Велимир Хлебников — это разговор о развитии цивилизации
15 ноября 2024, 18:01

Фото: iStock/bestdesigns

В рамках цикла «Невыученный урок» в эфире «Радио 1» кандидат филологических наук, руководитель кафедры русской словесности Областного технолицея им. Владимира Ивановича Долгих, лауреат конкурса Учитель года — 2023 Андрей Журбин рассказал о судьбе и творчестве поэта, теоретика, одного из основоположников кубофутуризма (группы «Гилея» и «будетляне»), ключевой фигуры русского литературного авангарда Велимира Хлебникова.


ВКЛАД В ЛИТЕРАТУРУ

«Хлебников — один из крупнейших мировых поэтов 20-ого века. Виктор Шкловский, литературовед, ввел понятие гамбургского счета, оно идет от легенды о том что борцы в цирках в конце 19-ого — начале 20 века боролись, но это были постановочные бои, а вот уже в Гамбурге они собирались для себя и при закрытых дверях боролись в полную силу, чтобы выяснить кто самый сильный, такой же неофициальный счет Шкловский предполагал в литературе, где чемпионом был бы Хлебников. Велимир Хлебников — это Гагарин в космосе, он вышел на новый уровень поэзии», — сказал филолог.

По его словам, Хлебников — самый азиатский из русских поэтов, он ввел много африканских сюжетов и изменил жанровую систему: создал гипертексты — текст, состоящий из других текстов, писал целые поэмы в жанре полиндрома.
«Он изменил ритмику, активно использовал верлибр, обновил язык — в жизни мы общаемся, используя в среднем 2 тысячи слов, то Хлебников создал более 10-ти тысяч окказионализмов. Это был атомный взрыв в русской и мировой поэзии», — высказался эксперт.

Фото: iStock/francescoch


«БУДЕТЛЯНЕ»


Известно, что Хлебников причислял себя к роду «будетлян», о котором также рассказал руководитель кафедры русской словесности Областного технолицея им. Владимира Ивановича Долгих Андрей Журбин.
«К началу 20-ого века старая поэзия себя исчерпала, и сама жизнь шагнула далеко вперед. Цивилизация вышла на новый уровень, и ей нужен был новый язык, новая поэзия. Хлебников предложил называть себя «будетляне» - люди будущего. Когда Маринетти (Филиппо Томазо Маринетти — итальянский поэт, один из основателей футуризма) приезжал в Россию, многие, в частности Хлебников, бойкотировали его приезд, считая, что учителя-иностранцы не нужны», — рассказал он.


РЕВОЛЮЦИЯ


По мнению собеседника, сложно говорить, насколько поэт принял революцию, ведь однозначно трактовать стихи нельзя.
«Поначалу Хлебников был «новым словом в новом государстве», и даже после его смерти успели издать собрание сочинений, но уже во второй половине 20-х годов был взят курс на упрощение поэзии, а Хлебников был слишком сложен, элитарен, а для советской власти важно было, чтобы в искусстве был диалог. Искусству отводилась инструментальная роль, выполнять задачи посредством искусства необходимые для нового государства. Поэтому Хлебников был предан забвению. Новое открытие его поэзии произойдет уже после перестройки», — объяснил специалист.


АКТУАЛЬНОСТЬ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ


Собеседник подчеркнул, что всегда были энтузиасты, печатающие Хлебникова, и благодаря этому к нему вновь и вновь возвращаются люди.
«Ближе к перестройке появилась возможность опять издавать Хлебникова. В Астрахани открыли его дом — музей, в Россию стали приезжать исследователи его творчества из других стран: США, Франции, Голландии, Японии. То есть во всех крупных странах Хлебников изучается. Софья Старкина издала биографию Велимира напечатанную в ЖЗЛ (Жизнь замечательных людей, серия художественно-биографических книг). Хлебников востребован всеми умными людьми. Это не узколитературная тема, потому что он был еще и математиком, учился в Казанском университете, где и Бутлеров, и Ленин, и Лобачевский. Хлебников — это не только разговор о литературе, но в целом о развитии цивилизации», — поделился эксперт.


Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

С ЧЕГО НАЧАТЬ ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА


Андрей Журбин заявил, что лучше начинать изучать творчество Велимира Хлебникова с его прозы, например, повести «Ясир».
«Поздний Хлебников потрясает больше, поэтому лучше начинать с поэм, стихотворений последних лет жизни поэта», — посоветовал собеседник.

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В Нахабине отметят День рождения Деда Мороза
15 ноября 2024, 17:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Клуб «Мечта» приглашает всех отметить 18 ноября День рождения Деда Мороза. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Красногорск.
«Гостей на празднике ждут увлекательные загадки, весёлые игры и конкурсы, зажигательные танцы. Также пройдёт награждение победителей творческого конкурса поздравительных открыток ко Дню рождения Деда Мороза «Для любимого волшебника», – говорится в сообщении.
Праздник начнётся в 17:00 по адресу: посёлок Нахабино, ул. Школьная, 2. Возрастных ограничений нет.

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#московская область
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В Зарайске подготовили фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0»
14 ноября 2024, 22:39

Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»

В Зарайске пройдёт городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0». Он стартует 18 ноября 2024 года и завершился 12 января 2025-го, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при поддержке которого состоится мероприятие.
Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»

Фестиваль объединит несколько направлений. Ключевая локация – арт-пространство, предполагающее полную трансформацию существующего здания с историей в современный арт-объект. Оно и станет символом перезагрузки Зарайска.

В здании разместятся выставочные залы, интерактивные инсталляции и образовательные зоны, где эксперты расскажут об искусстве, синтезе творчества и социальных проектов, креативной экономике региона.

Среди спикеров – искусствовед, куратор международных музейных выставочных проектов, гендиректор Третьяковской галереи в 2015-2023 годах Зельфира Трегулова. Гости увидят объекты Саши Фроловой – современной художницы и скульптора, пытающейся в своем творчестве предугадать будущее, создавая его эстетику уже сегодня.

Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»

Ещё одна локация фестиваля – Дом Мачтета, усадьба известного писателя и журналиста начала ХХ века Григория Мачтета.
«Проект в Зарайске – значимый этап изменения самого города. Вдохновившись двумя нашими ключевыми объектами, любой предприниматель может приехать и построить свой культурный центр, арт-пространство, открыть собственное дело. Уверена, что в ближайшие пять лет мы увидим, как город расцветёт, и в нём появится много молодых визионеров, которые захотят создавать там свои проекты», – сказала куратор фестиваля «Перезагрузка. 2.0» Марина Глухова.

Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»

В рамках фестиваля пройдет масштабная выставочная программа. Её куратор, галерист Полина Аскери, представит более 250 работ 50 художников. Среди них – как мастера с международной репутацией, так и молодые художники.

Гостей ждут мастер-классы художников, где они расскажут о своём творчестве, покажут любимые техники и стилистические приёмы, помогут посетителям почувствовать себя вовлечёнными в мир искусства. А художник Макс Гошко-Даньков представит уникальный перформанс.

Для посетителей «Перезагрузки. 2.0» создадут пространство отдыха – кафе с главными подмосковными брендами: коломенской пастилой и зарайскими коврижками.

Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»

Ещё две важные точки на карте Зарайска в дни фестиваля – Государственный музей-заповедник Зарайский кремль и Водонапорная башня. Последняя после реставрации работает как смотровая площадка и арт-объект. Для гостей творческое сообщество МИРА проведёт спектакли-прогулки по городу, а режиссёр Нина Волленберг организует серию перформансов.

Подробную информацию о фестивале «Перезагрузка». 2.0» можно найти на сайте и в телеграм-канале.

Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»

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#искусство
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#художники
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#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
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В приложении «МОё Подмосковье» модернизировали раздел о парках
14 ноября 2024, 22:22

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В мобильном приложении «МОё Подмосковье» обновили интерфейс раздела «Парки». Это сделало пользование многофункциональным помощником по сервисам и услугам региона удобнее, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Расширен список типов маршрутов, добавлены три категории в разделе «Системное расписание», дополнены описания парковых территорий. Теперь пользователи смогут узнать больше об истории и особенностях парков, заранее выбрать туристический маршрут. Также можно будет посмотреть расписание регулярных активностей по интересам: развлечение и отдых, культурно-просветительская и физкультурно-спортивная программы», – отметили в ведомстве.
Мобильное приложение «МОё Подмосковье» — многофункциональный цифровой помощник, объединяющий информацию и услуги для жителей и гостей Подмосковья. Сервис даёт мгновенный доступ к сведениям о парках, домах культуры, библиотеках, социальных услугах, культурных и спортивных мероприятиях региона, предоставляет удобную запись на выбранные события.

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#приложения
#мобильное приложение
#парки
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#московская область
#культура
#минкульттуризма мо
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Подмосковные кинопедагоги смогут стать участниками Всероссийского конкурса
14 ноября 2024, 21:38

Фото: сайт кинопедагогика.рф

Стартовал VII Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Лучший кинопедагог». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.
«Конкурс направлен на развитие и продвижение кинопедагогики в образовательной практике. Он даёт предоставляет возможность выявить лучшие практики применения кино в обучении и воспитании детей. Педагоги Подмосковья могут представить свои методические разработки, творческие подходы и результаты работы, продемонстрировав успешное использование кино как инструмента в образовательном процессе», – говорится в сообщении.
Заявки на участие принимаются до 26 ноября включительно. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму на сайте конкурса.

Участников будут оценивать в нескольких номинациях, включая работу с детьми разных возрастов, создание образовательных кинопроектов и внедрение инновационных методов обучения.

Победители получат ценные подарки и приглашение на Международный фестиваль детских и семейных фильмов «Ноль Плюс». Там в качестве модераторов на открытых кинопоказах они смогут продемонстрировать свой уникальный опыт.

С условиями конкурса можно познакомиться на сайте.

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В Музее Дубны установили витрины и подиумы нового поколения
14 ноября 2024, 19:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Для Музея Дубны приобрели 10 витрин нового поколения, сообщили в пресс-службе администрации наукограда. Они идеально подсвечивают экспонаты и защищают от ультрафиолета.
Помимо этого, закуплены специальные подиумы для объёмных предметов. Это современное музейное оборудование, соответствующее всем требованиям хранения экспонатов.
«Защитное стекло имеет покрытие, не пропускающее ультрафиолет, который, как известно, разрушает предметы. Эти витрины оборудованы бестеневым освещением, то есть предмет, который освещён на экспозиционном поле, будет равномерно освещён со всех сторон», – пояснил директор Музея Дубны Алексей Панков.
Увидеть новые витрины можно будет совсем скоро. Сейчас в музее работают над двумя новыми выставками. Одна посвящена истории развития железной дороги в Дубне. Первый поезд на станцию «Большая Волга» пришёл 90 лет назад, в 1934 году. В экспозиции – отрезки рельсов, билеты на электрички разных времён.

Готовится и экспозиция к Новому году. На выставке можно будет окунуться в прошлое, вспомнить, как наряжали ёлку, какие открытки отправляли в советские годы.

Глава Дубны Максим Тихомиров обсудил с руководством музея подготовку к выставкам, оценил экспозицию, посвящённую железным дорогам, поздравил коллектив с 30-летием музея.
«За три десятилетия сотрудники проделали колоссальную работу, сохраняя и популяризируя нашу историю. Музей продолжает развиваться, а число его посетителей только растёт», – сказал Тихомиров.
Сотрудники пообещали продолжать удивлять интересными находками и выставками жителей и гостей города.

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