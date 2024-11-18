На территории бизнес-центра в Шатуре установили скульптуру комара

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Необычный арт-объект появился на территории шатурского бизнес-центра «Возрождение». Это металлическая скульптура комара, объект установил самый креативный представитель бизнес-сообщества округа Михаил Бобков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В дополнение к уже имеющимся скульптурам — Мухе и Дереву дел — здесь появился Комар», — говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
В администрации подчеркнули, что в арт-объектах не всегда нужно искать некий глубокий смысл, и добавили, что целью появления новой скульптуры стало создание хорошего настроения. Эта цель достигнута. Отмечается также, что благодаря усилиям Михаил Бобков вокруг бизнес-центра формируется интересное художественное пространство, а также что реализуемы им идеи вызывают у жителей положительный отклик.
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