В Шатуре продолжается набор детей в школу дзюдо и самбо

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Набор детей в школу дзюдо и самбо проводится в Шатуре, ребят принимают вне зависимости от их физических данных и особенностей характера: занятия идут на пользу всем, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Наша школа существует в Шатуре более трех лет. Мы берём детей в возрасте от четырёх лет и старше. Какого-то определенного ограничения в возрастной категории мы не делаем, как и нет ограничений по физической форме. Даже если дети приходят некоординированные, боязливые, на наших тренировках они раскрепощаются, учатся и добиваются результатов,», — рассказала тренер школы самбо и дзюдо Наталья Куличенко.В настоящее время в школе занимаются около 70 ребят. Те их них, кому уже исполнилось девять лет, участвуют в соревнованиях. Ближайшие состоятся в Рошале 30 ноября: спортсмены будут соревноваться за медали турнира по дзюдо, посвященного памяти заслуженных тренеров России В. С. Долина и З. З. Абянова.
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