В Дмитрове завершают строительство цеха железобетонных конструкций

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Цех, в котором будут производить железобетонные конструкции, возводят в Дмитрове, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 95 процентов, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы. Сдать цех в эксплуатацию должны во втором квартале текущего года.«Площадь цеха составляет более 2,3 тыс. квадратных метров. Здесь будет осуществляться приёмка конструкций из металлов и готовых бетонных смесей, их обработка и складирование до отправки в торговые сети. Кроме того, здесь будут обрабатывать материалы и изготавливать изделия по чертежам заказчиков», — говорится в сообщении.
На новом производстве планируется выпускать около 4,5 тыс. тонн продукции в год.
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